Gafă uluitoare la Australian Open. A crezut că a câștigat meciul la 7-1 în tie-break, dar a ajuns să piardă - Antena Sport

Sebastian Ofner nu va mai uita niciodată regulile din tenis după ce bucuria prematură pentru victorie s-a transformat într-un coşmar împotriva lui Nishesh Basavareddy în calificările de la Australian Open, miercuri, relatează Reuters.

Ofner părea că va trece în runda următoare când a preluat conducerea cu 6-1 în tiebreak-ul setului decisiv împotriva americanului Basavareddy, în vârstă de 20 de ani, dar după ce a câştigat încă un punct şi a trecut în avantaj cu 7-1, Ofner a început să sărbătorească şi s-a îndreptat cu încredere spre fileu, uitând aparent că în tiebreak-urile din setul final sunt necesare 10 puncte pentru a câştiga, şi nu cele şapte obişnuite.

Gafa imensă a lui Ofner și celebrarea lui Basavareddy

Conştientizarea stânjenitoare a greşelii sale se citea pe chipul lui Ofner în timp ce se îndrepta cu paşi grei spre linia de fund, dar răul era deja făcut, deoarece Basavareddy avea toată motivaţia de care avea nevoie. A urmat o răsturnare dramatică de situaţie, Basavareddy câştigând opt din următoarele nouă puncte, înainte de a obţine o victorie uimitoare cu 4-6, 6-4, 7-6 (13-11).

Sebastian Ofner though it was a 7 point tie break and celebrated prematurely…Nishesh (opponent) locked in and he lost the tie break 13-11.

Craziest thing you’ll see, never celebrate early in tennis

Basavareddy şi-a marcat revenirea remarcabilă ţinându-şi mai întâi mâinile la gât într-o celebrare de tip “sufocare”, înainte de a ridica pumnul, în timp ce Ofner, descurajat, nu a putut decât să dea mâna şi să contempleze ce ar fi putut fi.