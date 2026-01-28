Jannik Sinner s-a calificat în semifinalele Australian Open. Duel "de foc" cu Novak Djokovic pentru finală - Antena Sport

Închide meniul
Jannik Sinner s-a calificat în semifinalele Australian Open. Duel “de foc” cu Novak Djokovic pentru finală

Andrei Nicolae Publicat: 28 ianuarie 2026, 13:41

Jannik Sinner, în timpul unui meci de la Australian Open / Profimeida

Jannik Sinner şi-a continuat miercuri seria de victorii consecutive la Australian Open, unde este dublu deţinător al titlului.

El l-a învins pe Ben Shelton în sferturi şi îl va înfrunta în semifinale pe Novak Djokovic.

Jannik Sinner, victorie categoriă în semifinale la AO 2026

Neînvins la Melbourne din 2023, Sinner nu a părut nicio clipă în pericol în faţa lui Shelton, trecând de capul de serie numărul opt cu 6-3, 6-4, 6-4. Aflat la a noua semifinală de Grand Slam şi a treia la Australian Open, cvadruplul câştigător de turnee majore se confruntă cu o nouă provocare de proporţii împotriva lui Novak Djokovic.

Sinner s-a bucurat de succese notabile în semifinalele împotriva sârbului, învingându-l în această fază la Australian Open (2024), Roland Garros (2025) şi Wimbledon (2025). Nole a ajuns în penultimul act de la “Open-ul vesel” după ce a profitat de abandonul lui Lorenzo Musetti, care s-a retras când conducea cu 2-0 la seturi.

Sursa: News.ro

