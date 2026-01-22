Novak Djokovic, ca în vremurile bune! A defilat la Melbourne şi a obţinut victoria 101 la Australian Open - Antena Sport

Novak Djokovic, după victoria din turul 2 de la Australian Open 2026 / Profimedia

Novak Djokovic a obţinut victoria cu numărul 101 din cariera sa la Australian Open, impunându-se cu uşurinţă în trei seturi, 6-3, 6-2, 6-2, în faţa italianului Francesco Maestrelli, venit din calificări, într-un meci din turul al doilea al turneului de Mare Şlem de la antipozi, informează EFE.

Djokovic care a cucerit de zece ori trofeul la Melbourne (un record), îl va avea ca adversar în meciul următor pe câştigătorul duelului dintre olandezul Botic Van de Zandschulp şi chinezul Juncheng Shang.

Sârbul a atins pentru a 18-a oară turul 3 la Australian Open, unde luptă pentru câştigarea celui de-al 25-lea său titlu de Grand Slam.

El se află acum la un singur pas de cea de-a 400-a victorie din carieră la turneele de Mare Şlem. El a depăşit deja bariera de 100 de meciuri câştigate la Wimbledon (102) şi Roland Garros (101), în timp ce la US Open a obţinut 95 de victorii.

