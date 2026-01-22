Novak Djokovic, ca în vremurile bune! A defilat la Melbourne şi a obţinut victoria 101 la Australian Open - Antena Sport

Novak Djokovic a obţinut victoria cu numărul 101 din cariera sa la Australian Open, impunându-se cu uşurinţă în trei seturi, 6-3, 6-2, 6-2, în faţa italianului Francesco Maestrelli, venit din calificări, într-un meci din turul al doilea al turneului de Mare Şlem de la antipozi, informează EFE.
Djokovic care a cucerit de zece ori trofeul la Melbourne (un record), îl va avea ca adversar în meciul următor pe câştigătorul duelului dintre olandezul Botic Van de Zandschulp şi chinezul Juncheng Shang.
Novak Djokovic, victorie categorică în turul 2 la Australian Open
Sârbul a atins pentru a 18-a oară turul 3 la Australian Open, unde luptă pentru câştigarea celui de-al 25-lea său titlu de Grand Slam.
El se află acum la un singur pas de cea de-a 400-a victorie din carieră la turneele de Mare Şlem. El a depăşit deja bariera de 100 de meciuri câştigate la Wimbledon (102) şi Roland Garros (101), în timp ce la US Open a obţinut 95 de victorii.
Louder for the people in the back 📣@DjokerNole defeats Maestrelli in straight sets to reach the third round at the Australian Open for the 18th time.@AustralianOpen | #AO26 pic.twitter.com/SSKDa3SqwC
— ATP Tour (@atptour) January 22, 2026
Jucătorul născut la Belgrad, care anul trecut a ajuns la 101 trofee cucerite în circuitul profesionist, îşi propune, la 38 de ani şi 255 de zile, să devină cel mai vârstnic jucător din Era Open care câştigă un titlu de Mare Şlem la simplu masculin şi al doilea care se impune într-o competiţie de acest nivel la 37 de ani sau mai mult, după Ken Rosewall, care a câştigat Australian Open în 1972, la 37 de ani şi 62 de zile.
