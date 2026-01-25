Novak Djokovic, reacţie savuroasă după ce Aryna Sabalenka i-a doborât recordul! Gluma făcută de sârb - Antena Sport

Aryna Sabalenka s-a calificat în sferturile de finală de la Australian Open, după ce a învins-o pe Victoria Mboko, locul 16 WTA, scor 6-1, 7-6(1), după o oră şi 28 de minute de joc. Acum, liderul WTA va lupta pentru un loc în semifinale împotriva americancei Iva Jovic.
În meciul cu cu Mboko, Sabalenka a reuşit o nouă performanţă impresionantă. Ea a câştigat al 20-lea tiebreak consecutiv la turneele de Grand Slam. Cu această ocazie, ea a doborât şi recordul pe care îl deţinea Novak Djokovic.
Novak Djokovic, “supărat” după ce Aryna Sabalenka i-a doborât recordul
Aryna Sabalenka şi Novak Djokovic sunt prieteni foarte buni în afara terenului, iar sârbul a ţinut să reacţioneze imediat după performanţa realizată de liderul mondial din tenisul feminin:
“Sunt supărat în acest moment”, a scris Novak Djokovic, în spirit de glumă, la postarea celor de la Roland Garros prin care anunţau noul record stabilit de Aryna Sabalenka.
I’m upset right now 😡>🐆
— Novak Djokovic (@DjokerNole) January 25, 2026
Seria Arynei Sabalenka a început la Wimbledon 2023, iar jucătoarea din Belarus nu a mai pierdut niciun tiebreak din acel moment în turneele de Grand Slam. De asemenea, liderul WTA a ajuns la 24 de victorii în ultimele 25 de meciuri disputate pe Rod Laver Arena din Melbourne.
În ceea ce îl priveşte pe Novak Djokovic, sârbul va lupta pentru un loc în sferturile de finală de la Australian Open luni dimineaţă, atunci când îl va întâlni pe cehul Jakub Mensik. Ultima întâlnire directă dintre cei doi a avut loc în finala de la Miami, atunci când Mensik s-a impus şi a cucerit primul său titlu din categoria ATP Masters 1000.
