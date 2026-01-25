Novak Djokovic, reacţie savuroasă după ce Aryna Sabalenka i-a doborât recordul! Gluma făcută de sârb - Antena Sport

Aryna Sabalenka s-a calificat în sferturile de finală de la Australian Open, după ce a învins-o pe Victoria Mboko, locul 16 WTA, scor 6-1, 7-6(1), după o oră şi 28 de minute de joc. Acum, liderul WTA va lupta pentru un loc în semifinale împotriva americancei Iva Jovic.

În meciul cu cu Mboko, Sabalenka a reuşit o nouă performanţă impresionantă. Ea a câştigat al 20-lea tiebreak consecutiv la turneele de Grand Slam. Cu această ocazie, ea a doborât şi recordul pe care îl deţinea Novak Djokovic.

Novak Djokovic, “supărat” după ce Aryna Sabalenka i-a doborât recordul

Aryna Sabalenka şi Novak Djokovic sunt prieteni foarte buni în afara terenului, iar sârbul a ţinut să reacţioneze imediat după performanţa realizată de liderul mondial din tenisul feminin:

“Sunt supărat în acest moment”, a scris Novak Djokovic, în spirit de glumă, la postarea celor de la Roland Garros prin care anunţau noul record stabilit de Aryna Sabalenka.

I’m upset right now 😡>🐆

— Novak Djokovic (@DjokerNole) January 25, 2026