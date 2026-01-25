Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Novak Djokovic, reacţie savuroasă după ce Aryna Sabalenka i-a doborât recordul! Gluma făcută de sârb - Antena Sport

Home | Tenis | Australian Open | Novak Djokovic, reacţie savuroasă după ce Aryna Sabalenka i-a doborât recordul! Gluma făcută de sârb

Novak Djokovic, reacţie savuroasă după ce Aryna Sabalenka i-a doborât recordul! Gluma făcută de sârb

Alex Masgras Publicat: 25 ianuarie 2026, 9:40

Comentarii
Novak Djokovic, reacţie savuroasă după ce Aryna Sabalenka i-a doborât recordul! Gluma făcută de sârb

Novak Djokovic şi Aryna Sabalenka / Profimedia

Aryna Sabalenka s-a calificat în sferturile de finală de la Australian Open, după ce a învins-o pe Victoria Mboko, locul 16 WTA, scor 6-1, 7-6(1), după o oră şi 28 de minute de joc. Acum, liderul WTA va lupta pentru un loc în semifinale împotriva americancei Iva Jovic.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În meciul cu cu Mboko, Sabalenka a reuşit o nouă performanţă impresionantă. Ea a câştigat al 20-lea tiebreak consecutiv la turneele de Grand Slam. Cu această ocazie, ea a doborât şi recordul pe care îl deţinea Novak Djokovic.

Novak Djokovic, “supărat” după ce Aryna Sabalenka i-a doborât recordul

Aryna Sabalenka şi Novak Djokovic sunt prieteni foarte buni în afara terenului, iar sârbul a ţinut să reacţioneze imediat după performanţa realizată de liderul mondial din tenisul feminin:

“Sunt supărat în acest moment”, a scris Novak Djokovic, în spirit de glumă, la postarea celor de la Roland Garros prin care anunţau noul record stabilit de Aryna Sabalenka.

Reclamă
Reclamă

Seria Arynei Sabalenka a început la Wimbledon 2023, iar jucătoarea din Belarus nu a mai pierdut niciun tiebreak din acel moment în turneele de Grand Slam. De asemenea, liderul WTA a ajuns la 24 de victorii în ultimele 25 de meciuri disputate pe Rod Laver Arena din Melbourne.

În ceea ce îl priveşte pe Novak Djokovic, sârbul va lupta pentru un loc în sferturile de finală de la Australian Open luni dimineaţă, atunci când îl va întâlni pe cehul Jakub Mensik. Ultima întâlnire directă dintre cei doi a avut loc în finala de la Miami, atunci când Mensik s-a impus şi a cucerit primul său titlu din categoria ATP Masters 1000.

Drogurile, firul nevăzut al crimei din Timiș. Mario, escortat pe ultimul drum de motocicliştii Hells AngelsDrogurile, firul nevăzut al crimei din Timiș. Mario, escortat pe ultimul drum de motocicliştii Hells Angels
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga derby-ul dintre FCSB şi CFR?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Reacția unui livrator din Bangladesh la prima lui iarnă adevărată, în Capitală. Abdul se luptă cu poleiul
Observator
Reacția unui livrator din Bangladesh la prima lui iarnă adevărată, în Capitală. Abdul se luptă cu poleiul
Michael Schumacher nu mai e imobilizat la pat! Noi detalii despre starea reală de sănătate a marelui pilot de Formula 1
Fanatik.ro
Michael Schumacher nu mai e imobilizat la pat! Noi detalii despre starea reală de sănătate a marelui pilot de Formula 1
12:27
Petrolul – Farul LIVE SCORE (14:30). Constănțenii o pot egala la puncte pe FCSB
12:13
Amenințat de însuși Mussolini: povestea singurului antrenor care a câștigat două Cupe Mondiale
12:00
VIDEOMoment pentru istoria NBA! Chicago Bulls a retras numărul purtat de Derrick Rose
11:36
Peluza Nord, ultimatum pentru jucătorii de la FCSB, înaintea meciului cu CFR Cluj: “Vor pierde nişte suporteri”
11:32
Alex Băluță a fost la un pas să revină în Liga 1: “A picat pe ultima sută”. 4 echipe s-au interesat de el
11:10
Neluțu Varga a prezis scorul de la FCSB – CFR Cluj. De la ce jucător așteaptă golul
Vezi toate știrile
1 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. AS Roma a transferat extrema lui Dan Șucu 2 Pensia umilitoare pe care o primeşte Mihai Neșu de la statul român. “Mi-e și rușine” 3 Control antidoping după Universitatea Craiova – FC Botoșani. Patru jucători vizați 4 “Înţepat” de Mourinho, Cristi Chivu i-a dat replica celebrului antrenor portughez! 5 “Vei înjura FCSB?” Răspunsul dat de Olimpiu Moruţan a doua zi după ce a semnat cu Rapid 6 A venit oferta de 23 de milioane de euro pentru Radu Drăguşin. De ce românul a refuzat transferul
Citește și
Cele mai citite
Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”
Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”
Atacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţulAtacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţul
Transferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi ItaliaTransferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi Italia