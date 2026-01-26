"Prima oară când mi s-a întâmplat" Sorana Cîrstea a dezvăluit ce a păţit la Australian Open: "Aşa mi s-a spus" - Antena Sport

Sorana Cîrstea a fost eliminată încă din turul 2 de la Australian Open de Naomi Osaka, la capătul unui meci tensionat. Dubla câştigătoare de la Melbourne s-a impus cu 6-3, 4-6, 6-2, după aproape două ore de joc.
La finalul partidei, strângerea de mână dintre cele două a fost rece, apoi a urmat un schimb de replici în care Cîrstea i-a reproşat japonezei că nu ştie ce este fair-play-ul. Cîrstea s-a plâns încă din timpul meciului de faptul că Osaka s-a încurajat între cele două servicii.
Sorana Cîrstea, după ce s-a întors de la Australian Open 2026: “Mi s-a spus să mă aşez pe o anumită bancă”
De asemenea, pe Cîrstea a deranjat-o şi faptul că au existat două pauze în timpul partidei care au scos-o din ritm. Mai întâi, după ce românca a câştigat setul doi, Osaka a mers la toaletă, după care a urmat o altă pauză pentru venirea fizioterapeutului, câteva minute mai târziu.
Sorana Cîrstea a dezvăluit şi că organizatorii au pus-o să se aşeze pe o anumită bancă, lucru care nu i s-a mai întâmplat niciodată în lunga sa carieră:
“Au fost acele pauze, 10 minute la toaletă, 10 minute la fizio. Meciul, foarte sacadat. Mi s-a spus să mă așez pe o anumită bancă, în stânga sau în dreapta arbitrului, lucru care mi s-a întâmplat pentru prima oară în viață”, a declarat Sorana Cîrstea, potrivit sport.ro.
Ion Ţiriac (86 de ani) a reacţionat după scandalul dintre Sorana Cîrstea şi Naomi Osaka. Ţiriac a spus că, dacă era în locul Soranei Cîrstea, ar fi ieşit de pe teren fiindcă regulamentul nu a fost respectat.
“După câte am văzut eu, Sorana a făcut o greşeală capitală. În momentul în care s-a dus, are dreptul la cele două seturi, la 10 minute. A venit înapoi. 22 de minute doctorul. Doctorul are alea 5 minute sau 4. Eu, dacă eram Sorana, după 10 minute, nu după 4, îmi luam rachetele, spuneam «Mulţumesc, nu s-a respectat regulamentul, eu am plecat acasă»”, a declarat Ion Ţiriac, despre evenimentele de la Melbourne.
