Prima reacţie a lui Novak Djokovic, după ce a fost la un pas de descalificare la Australian Open: "Am avut noroc" - Antena Sport

Novak Djokovic s-a calificat în optimile de finală de la Australian Open, după ce l-a învins pe Botic Van De Zandschulp în trei seturi, scor 6-3, 6-4, 7-6(4), după 2 ore şi 46 de minute de joc.
În setul al doilea al partidei de pe Rod Laver Arena a avut loc şi un moment care se putea termina extrem de urât pentru jucătorul sârb. Nervos că în urma unui punct, el a lovit puternic o minge în direcţia unui copil de mingi.
Novak Djokovic şi-a cerut scuze, după ce a fost la un pas de a lovi un copil de mingi: “Nu era necesar”
Sârbul a avut foarte mult noroc la faza respectivă, deoarece mingea a trecut puţin pe lângă copilul respectiv. În cazul în care aceasta era lovit, aveam şanse foarte mari de a asista la o nouă descalificare a fostului număr 1 mondial, aşa cum s-a întâmplat în 2020, la US Open, când a lovit un arbitru de linie.
La conferinţa de presă de la finalul meciului cu Botic Van De Zandschulp, Novak Djokovic a recunoscut că a avut noroc în acel moment. Sârbul a recunoscut că s-a lăsat dus de val şi şi-a cerut scuze faţă de copilul respectiv:
“Îmi cer scuze pentru asta. Nu era necesar. În focul momentului eu… da, am avut noroc acolo. Îmi pare rău că am provocat orice fel de disconfort copilului de mingi sau oricui altcuiva”, a declarat Novak Djokovic, la conferinţa de presă.
Novak Djokovic apologizes for almost hitting the ball kid with a ball during his match against van de Zandschulp at Australian Open:
“I apologize for that. That was not necessary. In the heat of the moment I… yeah, I was lucky there. I’m sorry for causing any distress to the… pic.twitter.com/Q84rWZAhlo
— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 24, 2026
În optimie de finală, Novak Djokovic îl va întâlni pe Jakub Mensik, numărul 17 WTA şi câştigătorul turneului ATP Masters 1000 de la Miami din 2025. Ultima întâlnire dintre cei doi a avut loc chiar la turneul din Florida, atunci când cehul s-a impus în finală cu 7-6(4), 7-6(4), după 2 ore şi 5 minute de joc.
