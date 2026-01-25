Recordul uriaș stabilit de Novak Djokovic, după ce s-a calificat, fără să joace, în sferturile Australian Open - Antena Sport

Novak Djokovic a stabilit un record impresionant, după ce s-a calificat în sferturile Australian Open 2026. Nole ar fi trebuit să-l înfrunte pe Jakub Mensik în optimi, însă acesta s-a retras înaintea confruntării.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Astfel, Novak Djokovic a avansat în faza următoare a Grand Slam-ului de la Antipozi fără să mai dispute meciul din optimi. Sârbul îl va înfrunta în sferturi pe câștigătorul duelului Lorenzo Musetti – Taylor Fritz.

Recordul uriaș stabilit de Novak Djokovic, după ce s-a calificat, fără să joace, în sferturile Australian Open

Novak Djokovic s-a calificat astfel în al 16-lea sfert de finală de la Australian Open, stabilind astfel un record absolut. Nole l-a depășit pe Roger Federer, care avea 15 prezențe în sferturile de la Melbourne, conform statisticienilor de la Opta.

De asemenea, Novak Djokovic va juca al 65-lea sfert de finală la un Grand Slam. El a ajuns în această fază de 19 ori la Roland Garros, de 16 ori la Wimbledon și de 14 ori la US Open.

Nole are un procentaj excelent în ceea ce privește turneele de Grand Slam. În 80% dintre participări, el a reușit să ajungă în sferturi. Concret, dintr-un total de 81 de Grand Slam-uri bifate, el a jucat în sferturi de 65 de ori, un record absolut în Era Open.