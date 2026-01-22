Sorana Cîrstea s-a enervat în timpul meciului cu Naomi Osaka şi s-a dus direct la arbitru: "Puteţi să verificaţi?" - Antena Sport

Sorana Cîrstea s-a plâns de mingi în timpul setului secund al meciului cu Naomi Osaka, din turul 2 de la Australian Open 2026. Românca a mers în mijlocul game-ului cinci direct la arbtirul de scaun şi a cerut verificarea mingilor.

La scorul de 2-2, atunci când se afla la serviciu, Sorana Cîrstea s-a plâns de calitatea mingilor cu care se juca pe Margaret Court Arena, a doua arenă a complexului de la Melbourne.

Sorana Cîrstea s-a enervat în timpul meciului cu Naomi Osaka

Românca a mers direct la arbitrul de scaun pentru a atrage atenţia asupra acestui lucru şi a cerut verificarea mingilor la următoarea pauză:

“Avem mingi noi, mingi vechi. Avem mingi de toate felurile. Puteţi să le verificaţi la pauză, vă rog?”, a spus Sorana Cîrstea, vizibil deranjată, în timpul game-ului cinci al setului secund, dând de înţeles că au mai rămas în joc mingi din primul schimb.

La tenis, mingile se schimbă după primele 7 game-uri ale meciului, după care se schimbă la fiecare 9 game-uri.