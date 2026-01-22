Sorana Cîrstea s-a enervat în timpul meciului cu Naomi Osaka şi s-a dus direct la arbitru: "Puteţi să verificaţi?" - Antena Sport

Sorana Cîrstea s-a plâns de mingi în timpul setului secund al meciului cu Naomi Osaka, din turul 2 de la Australian Open 2026. Românca a mers în mijlocul game-ului cinci direct la arbtirul de scaun şi a cerut verificarea mingilor.
La scorul de 2-2, atunci când se afla la serviciu, Sorana Cîrstea s-a plâns de calitatea mingilor cu care se juca pe Margaret Court Arena, a doua arenă a complexului de la Melbourne.
Sorana Cîrstea s-a enervat în timpul meciului cu Naomi Osaka
Românca a mers direct la arbitrul de scaun pentru a atrage atenţia asupra acestui lucru şi a cerut verificarea mingilor la următoarea pauză:
“Avem mingi noi, mingi vechi. Avem mingi de toate felurile. Puteţi să le verificaţi la pauză, vă rog?”, a spus Sorana Cîrstea, vizibil deranjată, în timpul game-ului cinci al setului secund, dând de înţeles că au mai rămas în joc mingi din primul schimb.
La tenis, mingile se schimbă după primele 7 game-uri ale meciului, după care se schimbă la fiecare 9 game-uri.
Sorana Cîrstea şi Naomi Osaka s-au mai întâlnit o singură dată, în calificările de la Wimbledon, din 2015. Atunci, românca s-a impus cu 2-6, 6-1, 6-4, după o oră şi 46 de minute de joc.
Cele mai bune rezultate înregistrate de Sorana Cîrstea la Australian Open sunt două optimi de finală, în 2017 şi 2022. De partea cealaltă, Naomi Osaka a câştigat de două ori turneul de la Melbourne, în 2019 şi 2021.
Pentru calificarea în turul doi de la Australian Open, Sorana Cîrstea şi-a asigurat un premiu în valoare de 130.00 de euro. Dacă va mai obţine o victorie pe tabloul principal de la Antipozi, românca va mai câştiga încă 188.000 de euro.
- Sorana Cîrstea – Naomi Osaka 1-2. Românca, eliminată în turul 2 de la Australian Open. Moment tensionat la final
- Naomi Osaka loveşte din nou! Cum şi-a făcut apariţia la meciul cu Sorana Cîrstea de la Australian Open 2026
- Novak Djokovic, ca în vremurile bune! A defilat la Melbourne şi a obţinut victoria 101 la Australian Open
- La ce oră se joacă meciul Gabriela Ruse – Mirra Andreeva, în turul 3 la Australian Open? Anunțul organizatorilor
- Carlos Alcaraz a jucat golf cu Roger Federer la Melbourne. Imagini superbe cu cei doi campioni: “E incredibil”