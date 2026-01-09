Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Stan Wawrinka, wild-card la Australian Open. Nick Kyrgios a refuzat participarea la simplu - Antena Sport

Home | Tenis | Australian Open | Stan Wawrinka, wild-card la Australian Open. Nick Kyrgios a refuzat participarea la simplu

Stan Wawrinka, wild-card la Australian Open. Nick Kyrgios a refuzat participarea la simplu

Viviana Moraru Publicat: 9 ianuarie 2026, 11:43

Comentarii
Stan Wawrinka, wild-card la Australian Open. Nick Kyrgios a refuzat participarea la simplu

Stan Wawrinka, în timpul unui meci/ Profimedia

Stan Wawrinka a primit un wildcard pentru Australian Open, în momentul în care începe ultimul sezon al carierei sale.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Wawrinka a anunţat în decembrie că 2026 va fi ultimul sezon al carierei sale pline de trofee.

Stan Wawrinka, wild-card la Australian Open

Fostul număr trei mondial, în vârstă de 40 de ani, a câştigat primul dintre cele trei titluri majore ale sale la Melbourne Park.

„Câştigarea Australian Open în 2014, primul meu titlu de Grand Slam, este un moment absolut important în cariera mea, aşa că sunt incredibil de recunoscător pentru acest wildcard”, a declarat Wawrinka. „Să am şansa de a juca Australian Open la începutul ultimului meu an în turneu înseamnă enorm pentru mine.”

Wawrinka ocupă în prezent locul 156 în clasamentul mondial şi a câştigat cel mai recent dintre cele 16 titluri ale sale la Geneva, în 2017.

Reclamă
Reclamă

Nick Kyrgios: „Prefer să cedez locul meu cuiva care este pregătit să profite de el”

Fostul finalist de la Wimbledon, Nick Kyrgios, a declarat că a decis să nu participe la competiţia de simplu masculin de la turneul de acasă, deoarece nu se simte încă pregătit să joace meciuri de cinci seturi.

Jucătorul în vârstă de 30 de ani, care a coborât pe locul 670 în clasamentul mondial după ce s-a luptat cu accidentările în ultimele sezoane, va participa la competiţia de dublu masculin, după ce a câştigat acest eveniment în 2022 alături de compatriotul său Thanasi Kokkinakis.

„După câteva discuţii constructive cu Tennis Australia, am decis să mă concentrez pe proba de dublu la AO din acest an”, a scris Kyrgios pe reţelele de socializare.

Nicuşor Dan: A acuza preşedintele de minciună în legătură cu gestul unui alt stat - un atac la imaginea ţăriiNicuşor Dan: A acuza preşedintele de minciună în legătură cu gestul unui alt stat - un atac la imaginea ţării
Reclamă

„Sunt în formă şi m-am întors pe teren, dar meciurile de cinci seturi sunt cu totul altceva şi nu sunt încă pregătit să merg până la capăt. Acest turneu înseamnă totul pentru mine, dar prefer să cedez locul meu cuiva care este pregătit să profite de această ocazie. Totul este o etapă de pregătire şi voi reveni anul viitor, gata să concurez. Ne vedem acolo.”

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

E o pierdere pentru FCSB plecarea lui Adrian Şut?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Jumătate de ţară, sub nămeţi. Zeci de localități izolate, școli închise și oameni blocaţi cu maşina în nămeți
Observator
Jumătate de ţară, sub nămeţi. Zeci de localități izolate, școli închise și oameni blocaţi cu maşina în nămeți
Unde s-a produs, de fapt, ruptura dintre Nicu Ceaușescu și Elena. „A fost o dramă, pur și simplu”
Fanatik.ro
Unde s-a produs, de fapt, ruptura dintre Nicu Ceaușescu și Elena. „A fost o dramă, pur și simplu”
13:26
Luptă în doi pentru transferul lui Radu Drăgușin! Anunțul lui Florin Manea: “Suntem în negocieri”
13:19
EXCLUSIVŞtefan Baiaram a spus unde vrea să se transfere de la Universitatea Craiova!
13:05
AI-ul schimbă fotbalul! Toți jucătorii de la Cupa Mondială vor avea propriul avatar 3D
12:59
Motivul pentru care Dinamo a renunţat la transferul atacantului român care marchează “la foc automat”!
12:58
FCSB – Beșitkaș LIVE TEXT (16:00). Campioana își dispută unicul amical din Antalya
12:50
“Împrumută-l la Rapid, ajuţi şi naţionala”. Mesaj direct pentru Dan Şucu, după ce Nicolae Stanciu a ratat un penalty cu AC Milan
Vezi toate știrile
1 Mirel Rădoi revine pe bancă! Lovitură de proporții dată de fostul tehnician al Craiovei 2 Gigi Becali face transferul iernii în fotbalul românesc. Adrian Şut pleacă de la FCSB 3 Scandal la aeroport la plecarea lui Adrian Şut din Antalya: “A fost o onoare să joc pentru FCSB” 4 Gigi Becali a anunţat transferul iernii în Liga 1! Salariul e uriaş. Toate detaliile mutării 5 Gigi Becali a anunţat preţul real cu care l-a vândut pe Adrian Şut! 6 Scandal la CFR Cluj! Neluţu Varga a ameninţat că nu mai bagă deloc bani la formaţia din Gruia!
Citește și
Cele mai citite
Mama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi CureleaMama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi Curelea
Cine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practicăCine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practică
Răsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen românRăsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen român
Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”