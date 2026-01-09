Stan Wawrinka, wild-card la Australian Open. Nick Kyrgios a refuzat participarea la simplu - Antena Sport

Stan Wawrinka a primit un wildcard pentru Australian Open, în momentul în care începe ultimul sezon al carierei sale.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Wawrinka a anunţat în decembrie că 2026 va fi ultimul sezon al carierei sale pline de trofee.

Stan Wawrinka, wild-card la Australian Open

Fostul număr trei mondial, în vârstă de 40 de ani, a câştigat primul dintre cele trei titluri majore ale sale la Melbourne Park.

„Câştigarea Australian Open în 2014, primul meu titlu de Grand Slam, este un moment absolut important în cariera mea, aşa că sunt incredibil de recunoscător pentru acest wildcard”, a declarat Wawrinka. „Să am şansa de a juca Australian Open la începutul ultimului meu an în turneu înseamnă enorm pentru mine.”

Wawrinka ocupă în prezent locul 156 în clasamentul mondial şi a câştigat cel mai recent dintre cele 16 titluri ale sale la Geneva, în 2017.