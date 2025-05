Boris Becker, detalii impresionante din închisoare: "Am fost speriat uneori. Am plătit pentru greşelile mele" - Antena Sport

Boris Becker, fost număr 1 mondial în tenis, a povestit, într-un interviu acordat El Mundo, consecinţele celor opt luni petrecute în închisoare în 2022.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

„Este o perioadă despre care aş prefera să nu vorbesc în detaliu. Am fost speriat uneori şi am plătit pentru greşelile mele, dar întotdeauna am învăţat mult mai mult din înfrângeri decât din victorii. Mi s-a întâmplat în tenis şi mi s-a întâmplat în viaţă.

Boris Becker: „A trebuit să învăţ că majoritatea oamenilor nu câştigă, că viaţa este grea”

Chiar şi în închisoare. Când ai atât de mult succes cum am avut eu, iei de bun faptul că vei reuşi întotdeauna, că eşti invulnerabil. Dar nu a fost aşa. A trebuit să învăţ că majoritatea oamenilor nu câştigă, că viaţa este grea.

O înfrângere atât de dură precum încarcerarea a fost semnalul de alarmă de care aveam nevoie pentru a mă schimba. M-a făcut un om mult mai bun decât eram înainte de a intra în închisoare”, a declarat Becker, despre perioada în care a fost încarcerat pentru fraudă fiscală.

Boris Becker: „Am trăit un coşmar, dar astăzi sunt împăcat”

Germanul, câştigător a şase titluri de Grand Slam (Wimbledon 1985, 1986, 1989; US Open 1989; Australian Open 1991, 1996) a declarat că i-a fost greu să-şi găsească locul după ce şi-a încheiat cariera în tenis.