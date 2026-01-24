Jannik Sinner a povestit clipele de coșmar prin care a trecut în meciul cu Spizzirri de la Australian Open - Antena Sport

Închide meniul
Daniel Işvanca Publicat: 24 ianuarie 2026, 9:53

Jannik Sinner / Profimedia

Jannik Sinner s-a calificat sâmbătă în optimile turneului de la Australian Open, însă campionul ultimelor două ediții a avut mari probleme medicale, fiind chiar pe punctul de a se retrage.

La conferința de presă de după meciul cu Eliot Spizzirri, italianul a povestit prin ce a trecut și cât de aproape a fost să renunțe și să iasă de pe teren.

Jannik Sinner: „Am suferit fizic”

Jannik Sinner continuă drumul către a treia finală de Australian Open din carieră, după ce l-a eliminat pe americanul Eliot Spizzirri în turul al treilea, la capătul unui meci dificil pentru fostul lider mondial.

Italianul a fost pe punctul de a se retrage, având mai multe probleme medicale. La conferința de presă, acesta a descris momentele de coșmar prin care a trecut.

„În primul rând, este un jucător incredibil, a jucat excelent astăzi și sunt sigur că va avea un sezon grozav. Am avut puțin de suferit fizic, am văzut asta. Am fost norocos că au închis acoperișul, am câștigat timp și m-am simțit mai bine pe măsură ce timpul trecea.

Sper ca asta să-mi dea un impuls. La turneele pe care le-am câștigat au fost mereu meciuri dificile, vom vedea. Vă mulțumesc pentru sprijin, a însemnat mult pentru mine sâmbătă”.

Jannik Sinner: „Multe mi-au trecut prin cap”

„Multe mi-au trecut prin cap. A început de la picior, apoi a ajuns la braț, peste tot… Este sport, știu că este un segment al tenisului la care trebuie să progresez. Lucrăm la asta în fiecare zi, echipa mă împinge în direcția corectă.

Totuși, tenisul este un sport mental, am încercat să rămân cât mai calm posibil, să lupt și să joc fiecare punct cât mai bine. Am încercat până la final și am văzut cum s-a terminat.

Am un palmares bun când este închis! Știu că trebuie să joc și în condiții de căldură dacă vreau titlul, așa este peste tot. Mergem mai departe, voi da tot ce am mai bun, acum recuperarea este cea mai importantă”, a concluzionat acesta.

