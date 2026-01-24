Jannik Sinner a povestit clipele de coșmar prin care a trecut în meciul cu Spizzirri de la Australian Open - Antena Sport

Jannik Sinner s-a calificat sâmbătă în optimile turneului de la Australian Open, însă campionul ultimelor două ediții a avut mari probleme medicale, fiind chiar pe punctul de a se retrage.

La conferința de presă de după meciul cu Eliot Spizzirri, italianul a povestit prin ce a trecut și cât de aproape a fost să renunțe și să iasă de pe teren.

Jannik Sinner: „Am suferit fizic”

Jannik Sinner continuă drumul către a treia finală de Australian Open din carieră, după ce l-a eliminat pe americanul Eliot Spizzirri în turul al treilea, la capătul unui meci dificil pentru fostul lider mondial.

Italianul a fost pe punctul de a se retrage, având mai multe probleme medicale. La conferința de presă, acesta a descris momentele de coșmar prin care a trecut.

„În primul rând, este un jucător incredibil, a jucat excelent astăzi și sunt sigur că va avea un sezon grozav. Am avut puțin de suferit fizic, am văzut asta. Am fost norocos că au închis acoperișul, am câștigat timp și m-am simțit mai bine pe măsură ce timpul trecea.