Dan Nistor nu s-a ferit de cuvinte, după evoluția jucătorului pe Giulești: „Senzațional” - Antena Sport

Rapid București a suferit o înfrângere pe teren propriu în disputa cu Universitatea Cluj și a ratat oportunitate de a urca, cel puțin temporar, pe prima poziție în clasamentul Ligii 1.

„Șepcile roșii” au dat două lovituri neașteptate în repriza a doua, asta deși jocul părea să fie controlat de echipa antrenată de tehnicianul Costel Gâlcă.

Dan Nistor, convins că U Cluj se poate califica în play-off

Universitatea Cluj și-a trecut în palmares a patra victorie consecutivă pe stadionul Giulești, după un meci pe care formația lui Cristiano Bergodi l-a tratat cu pragmatism.

După fluierul final, Dan Nistor a vorbit despre meciul senzațional făcut de debutantul Mendy și a transmis care este primul mare obiectiv al echipei sale.

„Mă bucur că am revenit, sunt 3 puncte importante care ne apropie de locurile fruntașe. Meciul cu FC Argeș va fi capital. Cred că s-au văzut lipsurile în aceste fluctuații de formă. Sperăm să revină totți, vom arăta mult mai bine și vom fi acea echipă care a încântat publicul.