Dan Nistor nu s-a ferit de cuvinte, după evoluția jucătorului pe Giulești: „Senzațional” - Antena Sport

Dan Nistor nu s-a ferit de cuvinte, după evoluția jucătorului pe Giulești: „Senzațional"

Dan Nistor nu s-a ferit de cuvinte, după evoluția jucătorului pe Giulești: „Senzațional"

Dan Nistor nu s-a ferit de cuvinte, după evoluția jucătorului pe Giulești: „Senzațional”

Publicat: 31 ianuarie 2026, 22:16

Dan Nistor nu s-a ferit de cuvinte, după evoluția jucătorului pe Giulești: Senzațional”

Dan Nistor / SPORT PICTURES

Rapid București a suferit o înfrângere pe teren propriu în disputa cu Universitatea Cluj și a ratat oportunitate de a urca, cel puțin temporar, pe prima poziție în clasamentul Ligii 1.

„Șepcile roșii” au dat două lovituri neașteptate în repriza a doua, asta deși jocul părea să fie controlat de echipa antrenată de tehnicianul Costel Gâlcă.

Dan Nistor, convins că U Cluj se poate califica în play-off

Universitatea Cluj și-a trecut în palmares a patra victorie consecutivă pe stadionul Giulești, după un meci pe care formația lui Cristiano Bergodi l-a tratat cu pragmatism.

După fluierul final, Dan Nistor a vorbit despre meciul senzațional făcut de debutantul Mendy și a transmis care este primul mare obiectiv al echipei sale.

„Mă bucur că am revenit, sunt 3 puncte importante care ne apropie de locurile fruntașe. Meciul cu FC Argeș va fi capital. Cred că s-au văzut lipsurile în aceste fluctuații de formă. Sperăm să revină totți, vom arăta mult mai bine și vom fi acea echipă care a încântat publicul.

Au niște fani senzaționali, au acea acustică, parcă sunt 50.000. Marchez, o fac bine aici, sper să ne revedem în play-off, au o echipă bună, chiar dacă m-au înjurat tot meciul. Răzvan l-a descoperit pe Mendy, cred că dânsul ar trebui întrebat. Cred că a fost omul meciului, a debutat senzațional.

Suntem la mâna noastră acum, au revenit cei accidentați și vom fi apți la ora meciului cu FC Argeș. Suntem de play-off, după lot, dar întâi să ne calificăm, asta e important pentru noi”, a declarat Dan Nistor, potrivit digisport.ro.

