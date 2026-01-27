Ce a făcut Coco Gauff în drumul spre vestiar, când nu ştia că e filmată. "Nu trebuia să apară imaginile" - Antena Sport

Închide meniul
Ce a făcut Coco Gauff în drumul spre vestiar, când nu ştia că e filmată. “Nu trebuia să apară imaginile”

Dan Roșu Publicat: 27 ianuarie 2026, 14:49

Comentarii
Coco Gauff

Învinsă marţi de ucraineanca Elina Svitolina în sferturile de finală ale Australian Open, Coco Gauff şi-a spart racheta pe culoarele Rod Laver Arena la finalul meciului.

La finalul meciului pierdut în faţa Elinei Svitolina, scor 1-6, 2-6, Gaiff a ieşit de pe teren cu o expresie foarte serioasă şi a făcut tot posibilul să-şi stăpânească furia.

Coco Gauff, furioasă după eşecul de la Australian Open

Dar ea a explodat literalmente câteva minute mai târziu, aparent în culisele Rod Laver Arena. Şi racheta a fost cea care a avut de suferit.

Eliminată deja în sferturile de finală de la Melbourne anul trecut, numărul 3 mondial nu a mai ajuns în semifinalele unui turneu de Grand Slam de la victoria sa de la Roland Garros, din 2025.

La conferinţa de presă, ea s-a arătat supărată pentru faptul că au apărut imagini cu racheta: „Am încercat să mă duc într-un loc unde credeam că nu sunt camere de filmat. Am o mică problemă cu retransmisia. Am impresia că, în anumite momente…

Acelaşi lucru i s-a întâmplat şi Arynei (Sabalenka) după ce am jucat împotriva ei în finala US Open (2023). Cred că nu este nevoie să difuzeze asta, pentru că nu-mi place neapărat să sparg rachete. Am spart una în sferturile de finală sau în optimile de finală la Roland-Garros şi am spus că nu o voi mai face niciodată pe teren, pentru că nu cred că dă o imagine bună.

Dar da, am încercat să merg într-un loc unde nu ar fi difuzat-o, dar evident că au făcut-o. Poate ar trebui să discutăm despre asta, pentru că am impresia că în acest turneu, singurul loc privat pe care îl avem este vestiarul”.

Comentarii


