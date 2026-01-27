Surpriză uriaşă la Australian Open! Elina Svitolina a defilat în meciul cu Coco Gauff! Calificare în semifinale după 59 de minute - Antena Sport

Elina Svitolina s-a calificat pentru prima oară în carieră în semifinalele de la Australian Open. Jucătoarea din Ucraina a învins-o fără drept de apel pe Coco Gauff, scor 6-1, 6-2, după doar 59 de minute.
Svitolina va juca acum pentru un loc în marea finală de la Melbourne împotriva numărului 1 mondial, Aryna Sabalenka, cea care a trecut de Iva Jovic, cu 6-3, 6-0.
Elina Svitolina s-a calificat în semifinalele de la Australian Open 2026 după un meci uriaş cu Coco Gauff
Ceea ce părea un început echilibrat de meci s-a transformat rapid într-un coşmar pentru americancă. După ce primele trei game-uri au fost break-uri, Svitolina a fost cea care a rupt echilibrul şi s-a distanţat rapid pe tabelă. Lui Gauff nu i-a ieşit nimic la serviciu, iar Svitolina şi-a trecut în cont setul după 29 de minute.
Setul secund a continuat în aceeaşi notă, cu Gauff având probleme pe propriul serviciu şi cu Svitolina reuşind să profite de toate greşelile adversarei. Abia la jumătatea setului secund, Gauff a câştigat primu game pe propriul serviciu, dar nu a reuşit să revină în partidă. În cele din urmă, Svitolina a câştigat şi setul 2 după doar 30 de minute, scor 6-2.
A FIRST AO semi for Svitolina! 🌟 pic.twitter.com/BtGWiZdQxl
— #AusOpen (@AustralianOpen) January 27, 2026
Aceasta a fost a doua victorie obţinută de Svitolina în faţa lui Coco Gauff. Prima a avut loc tot în Australia, la ediţia din 2021 a primului turneu de Grand Slam din an. De atunci, Gauff s-a impus de alte două ori, la Auckland şi US Open.
Svitolina, care a mai avut trei sferturi de finală la Australian Open (2018, 2019 şi 2025) s-a calificat în premieră în careul de aşi de la Melbourne. Ea o va întâlni pe Aryna Sabalenka, dublă câştigătoare în Australia şi finalistă anul trecut. Jucătoarea din Belarus conduce duelurile directe cu Svitolina cu 5-1.
