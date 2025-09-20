Sorana Cîrstea a plâns când Simona Halep s-a retras! Ce mesaj are acum Simo pentru Sori, înainte de ultimele ei turnee - Antena Sport

Sorana Cîrstea (35 de ani) a dezvăluit că a plâns în seara în care Simona Halep (33 de ani) şi-a anunţat retragerea din tenisul profesionist. Acum, când Sorana se află cel mai probabil în faţa ultimelor turnee ale carierei, a venit rândul Simonei să aibă un mesaj special pentru rivala ei.

Chiar dacă de-a lungul timpului, relaţia dintre Sorana Cîrstea şi Simon Halep nu a fost una de prietenie, lucrurile s-au schimbat în ultimii ani, când cele două au fost mai apropiate, respectul dintre cele două campioane fiind la ordinea zilei.

Mesajul Simonei Halep pentru Sorana Cîrstea, înainte de retragere

“Depinde cum o iei, dacă eşti mulţumit şi împăcat de ceea ce ai făcut, nu e un moment trist, e un moment de bucurie. La mine a fost o bucurie că am putut să închei cariera şi am încheiat-o bine.

Ce mesaj să-i transmit? Că viaţa de după tenis e foarte frumoasă şi foarte bună. Trebuie să se bucure de ceea ce a făcut şi de persoana ei.”, a spus Simona Halep, în exclusivitate pentru Antena Sport.

Sorana Cîrstea a plâns după retragerea Simonei Halep

De-a lungul carierei, Simona Halep şi Sorana Cîrstea s-au întâlnit de 4 ori, scorul dintre cele două fiind egal. Primele trei dueluri au avut loc până în 2010, iar Sori a câştigat două dintre ele. Ultima luptă s-a disputat în 2022, la Indian Wells, atunci când Halep s-a impus în optimi, cu 6-1, 6-4.