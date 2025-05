Coco Gauff a umilit-o pe Iga Swiatek şi s-a calificat în finala turneului de la Madrid! - Antena Sport

„ A fost o chestiune şi de mental în această zi. Am jucat agresiv, am avut o marjă de eroare bună. Sunt foarte mulţumită de cum am jucat ”, a spus Coco Gauff, chiar pe teren, la interviul de după meci.

„Ea a ridicat nivelul în setul al doilea, deși cred că și eu m-am concentrat pe lucruri diferite în primul.

Am vrut să revin la jocul pe care l-am făcut în primul set, ceea ce nu am reușit până decisiv. Măcar mă bucur că am izbutit în cele din urmă. Nu știu, cred că m-am mișcat mai bine în primul set, am pus mai mult efect pe minge, apoi în setul doi a fost destul de vânt și nu mi-am mișcat picioarele la fel. Am avut niște lovituri ca și cum nu eram pregătită, care m-au făcut să ies din ritm. Diana a știut și ea să-și fructifice șansele, deci a fost un amestec de mai mulți factori”, declara Iga Swiatek după duelul cu Diana Shnaider.