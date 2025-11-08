Elena Rybakina a câştigat Turneul Campioanelor! Victorie de senzaţie, în două seturi, cu liderul WTA - Antena Sport

Kazaha Elena Rybakina a învins-o în două seturi, cu 6-3, 7-6 pe jucătoarea clasată pe primul loc WTA, Aryna Sabalenka şi a câştigat Turneul Campioanelor.
Aflată pe locul 6 WTA, Elena Rybakina era condusă cu 8-5 de Sabalenka în meciurile directe dintre cele două jucătoare.
Elena Rybakina a câştigat Turneul Campioanelor!
Rybakina a jucat în premieră finala Turneului Campioanelor. E a doua finală pierdută de Sabalenka în Turneul Campioanelor, după cea din 2022.
Rybakina a câştigat două titluri în acest an, în afară de cel cucerit la Turneul Campioanelor, la Strasbourg şi Ningbo.
De partea cealaltă, Sabalenka, învinsa din finala Turneului Campioanelor, s-a impus la Brisbane, Miami, Madrid şi US Open.
Rybakina va încasa un cec record de 5,235 milioane de dolari după ce a câştigat Turneul Campioanelor.
