Elena Rybakina a câştigat Turneul Campioanelor! Victorie de senzaţie, în două seturi, cu liderul WTA - Antena Sport

Elena Rybakina a câştigat Turneul Campioanelor! Victorie de senzaţie, în două seturi, cu liderul WTA

Publicat: 8 noiembrie 2025, 20:27

Elena Rybakina la Turneul Campioanelor / Profimedia Images

Kazaha Elena Rybakina a învins-o în două seturi, cu 6-3, 7-6 pe jucătoarea clasată pe primul loc WTA, Aryna Sabalenka şi a câştigat Turneul Campioanelor.

Aflată pe locul 6 WTA, Elena Rybakina era condusă cu 8-5 de Sabalenka în meciurile directe dintre cele două jucătoare.

Rybakina a jucat în premieră finala Turneului Campioanelor. E a doua finală pierdută de Sabalenka în Turneul Campioanelor, după cea din 2022.

Rybakina a câştigat două titluri în acest an, în afară de cel cucerit la Turneul Campioanelor, la Strasbourg şi Ningbo.

De partea cealaltă, Sabalenka, învinsa din finala Turneului Campioanelor, s-a impus la Brisbane, Miami, Madrid şi US Open.

Rybakina va încasa un cec record de 5,235 milioane de dolari după ce a câştigat Turneul Campioanelor.

