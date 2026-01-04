Sorana Cîrstea, start cu dreptul la WTA Brisbane! Gabriela Ruse, eliminată din runda inaugurală - Antena Sport

Sorana Cîrstea are un start perfect de 2026, după ce s-a calificat în turul al doilea al turneului WTA de la Brisbane. Sportiva de 35 de ani a eliminat-o în runda inaugurală pe Anastasia Pavlyuchenkova.
După ce a trecut de calificări pentru a ajunge pe tabloul principal al competiției din Australia, Gabriela Ruse a fost eliminată din primul tur, fiind înivinsă de Sofia Kenin.
Sorana Cîrstea, victorie cu Anastasia Pavlyuchenkova
Sorana Cîrstea a început ca din tun noul an, reușind să obțină o victorie clară în primul meci pe 2026, în runda inaugurală a turneului WTA de la Brisbane.
Românca a învins-o în două seturi pe Anastasia Pavlyuchenkova, scor 6-3, 6-1, la capătul unui meci ce a durat doar 62 de minute. În turul următor, aceasta va da piept cu Jelena Ostapenko (23 WTA), pe care a învins-o în ultimul duel direct, la Wuhan.
Gabi Ruse, eliminată din primul tur
Gabriela Ruse a trecut de două runde de calificari pentru a-și asigura prezența pe tabloul principal al turneului de la Brisbane, însă românca a fost învinsă încă din primul tur.
Clasată pe locul 88 în ierarhia mondială, aceasta a cedat în trei seturi în fața Sofiei Kenin, scor 4-6, 6-3, 3-6, în urma unui duel ce a durat două ore și 17 minute.
Pe tabloul principal se mai află și Jaqueline Cristian, care o va întâlni în runda inaugurală pe Marie Bouzkova, ocupanta locului 42 în ierarhia mondială.
Turneul de la Brisbane face parte din categoria WTA 500 și se desfășoară în perioada 4 – 11 ianuarie. Se joacă pe hard și este dotat cu premii totale în valoare de $1,206,446. Campioana en-titre este Aryna Sabalenka.
