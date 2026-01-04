Sorana Cîrstea, start cu dreptul la WTA Brisbane! Gabriela Ruse, eliminată din runda inaugurală - Antena Sport

Închide meniul
Sorana Cîrstea, start cu dreptul la WTA Brisbane! Gabriela Ruse, eliminată din runda inaugurală

Tenis

Sorana Cîrstea, start cu dreptul la WTA Brisbane! Gabriela Ruse, eliminată din runda inaugurală

Daniel Işvanca Publicat: 4 ianuarie 2026, 8:35

Sorana Cîrstea, start cu dreptul la WTA Brisbane! Gabriela Ruse, eliminată din runda inaugurală

Sorana Cîrstea / Getty Images

Sorana Cîrstea are un start perfect de 2026, după ce s-a calificat în turul al doilea al turneului WTA de la Brisbane. Sportiva de 35 de ani a eliminat-o în runda inaugurală pe Anastasia Pavlyuchenkova.

După ce a trecut de calificări pentru a ajunge pe tabloul principal al competiției din Australia, Gabriela Ruse a fost eliminată din primul tur, fiind înivinsă de Sofia Kenin.

Sorana Cîrstea, victorie cu Anastasia Pavlyuchenkova

Sorana Cîrstea a început ca din tun noul an, reușind să obțină o victorie clară în primul meci pe 2026, în runda inaugurală a turneului WTA de la Brisbane.

Românca a învins-o în două seturi pe Anastasia Pavlyuchenkova, scor 6-3, 6-1, la capătul unui meci ce a durat doar 62 de minute. În turul următor, aceasta va da piept cu Jelena Ostapenko (23 WTA), pe care a învins-o în ultimul duel direct, la Wuhan.

Gabi Ruse, eliminată din primul tur

Gabriela Ruse a trecut de două runde de calificari pentru a-și asigura prezența pe tabloul principal al turneului de la Brisbane, însă românca a fost învinsă încă din primul tur.

Clasată pe locul 88 în ierarhia mondială, aceasta a cedat în trei seturi în fața Sofiei Kenin, scor 4-6, 6-3, 3-6, în urma unui duel ce a durat două ore și 17 minute.

Pe tabloul principal se mai află și Jaqueline Cristian, care o va întâlni în runda inaugurală pe Marie Bouzkova, ocupanta locului 42 în ierarhia mondială.

Turneul de la Brisbane face parte din categoria WTA 500 și se desfășoară în perioada 4 – 11 ianuarie. Se joacă pe hard și este dotat cu premii totale în valoare de $1,206,446. Campioana en-titre este Aryna Sabalenka. 

