Sorana Cîrstea, start cu dreptul la WTA Brisbane! Gabriela Ruse, eliminată din runda inaugurală - Antena Sport

Sorana Cîrstea are un start perfect de 2026, după ce s-a calificat în turul al doilea al turneului WTA de la Brisbane. Sportiva de 35 de ani a eliminat-o în runda inaugurală pe Anastasia Pavlyuchenkova.

După ce a trecut de calificări pentru a ajunge pe tabloul principal al competiției din Australia, Gabriela Ruse a fost eliminată din primul tur, fiind înivinsă de Sofia Kenin.

Sorana Cîrstea, victorie cu Anastasia Pavlyuchenkova

Sorana Cîrstea a început ca din tun noul an, reușind să obțină o victorie clară în primul meci pe 2026, în runda inaugurală a turneului WTA de la Brisbane.

Românca a învins-o în două seturi pe Anastasia Pavlyuchenkova, scor 6-3, 6-1, la capătul unui meci ce a durat doar 62 de minute. În turul următor, aceasta va da piept cu Jelena Ostapenko (23 WTA), pe care a învins-o în ultimul duel direct, la Wuhan.

Gabi Ruse, eliminată din primul tur

Gabriela Ruse a trecut de două runde de calificari pentru a-și asigura prezența pe tabloul principal al turneului de la Brisbane, însă românca a fost învinsă încă din primul tur.