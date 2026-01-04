Suma încasată de Sorana Cîrstea, după calificarea în turul doi la WTA Brisbane - Antena Sport

Sorana Cîrstea este singura reprezentantă a României rămasă pe tabloul principal al turneului WTA de la Brisbane, după ce Gabriela Ruse și Jaqueline Cristian au fost ambele eliminate încă din runda inaugurală.

Sportiva din România nu va avea o misiune ușoară în turul al doilea, acolo unde o va înfrunta pe Jelena Ostapenko, jucătoare clasată pe locul 23 în ierarhia mondială.

Ce bani primește Sorana Cîrstea, pentru calificarea în turul doi la Brisbane

Sorana Cîrstea a avut un start lansat la turneul WTA de la Brisbane, acolo unde a învins-o în primul tur pe Anastasia Pavlyuchenkova. Românca a avut nevoie de doar 62 de minute pentru a închide disputa.

Odată cu calificarea în turul secund de la turneul australian, Sorana a fost recompensată cu un cec în valoare de 11.920 de dolari, plus un punct în clasamentul mondial la simplu.

Turneul de la Brisbane face parte din categoria WTA 500 și se desfășoară în perioada 4 – 11 ianuarie. Se joacă pe hard și este dotat cu premii totale în valoare de $1,206,446. Campioana en-titre este Aryna Sabalenka.