România, o singură reprezentantă rămasă la WTA Brisbane! Jaqueline Cristian, învinsă și ea în primul tur - Antena Sport

România, o singură reprezentantă rămasă la WTA Brisbane! Jaqueline Cristian, învinsă și ea în primul tur

Home | Tenis | România, o singură reprezentantă rămasă la WTA Brisbane! Jaqueline Cristian, învinsă și ea în primul tur

România, o singură reprezentantă rămasă la WTA Brisbane! Jaqueline Cristian, învinsă și ea în primul tur

Daniel Işvanca Publicat: 4 ianuarie 2026, 10:11

România, o singură reprezentantă rămasă la WTA Brisbane! Jaqueline Cristian, învinsă și ea în primul tur

Jaqueline Cristian / Profimedia

România a rămas cu o singură reprezentantă în cadrul turneului WTA de la Brisbane, după ce Jaqueline Cristian a fost învinsă și ea în runda inaugurală a competiției din Australia.

Prima rachetă a României nu a putut să-i țină piept Mariei Bouzkova, care s-a impus în două seturi, la capătul unui meci care a durat o oră și 31 de minute.

Jaqueline Cristian, eliminată de Marie Bouzkova

La puțin timp după ce Sorana Cîrstea s-a calificat în turul al doilea la Brisbane, Jaqueline Cristian a fost eliminată în runda inaugurală a turneului, la fel ca Gabriela Ruse.

Sportiva din România a cedat în două seturi în duelul cu Marie Bouzkova, scor 4-6, 3-6, la capătul unui meci care a durat o oră și 31 de minute. Sorana rămâne singura reprezentantă a României la acest turneu. În turul următor, aceasta va da piept cu Jelena Ostapenko (23 WTA), pe care a învins-o în ultimul duel direct, la Wuhan.

Turneul de la Brisbane face parte din categoria WTA 500 și se desfășoară în perioada 4 – 11 ianuarie. Se joacă pe hard și este dotat cu premii totale în valoare de $1,206,446. Campioana en-titre este Aryna Sabalenka. 

