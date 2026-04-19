Elena Rybakina, campioană la Stuttgart! Jucătoarea din Kazakhstan amenință locul 1 WTA

Elena Rybakina și-a trecut în cont al doilea titlu din anul 2026, după ce s-a impus în finala turneului WTA de la Stuttgart. Campioana de la Australian Open a învins-o în marea finală pe Karolina Muchova (locul 12 WTA).

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După ce e întâmpinat mici probleme în primul set, jucătoarea din Kazakhstan s-a distrat în actul secund și o amenință pe lidera Aryna Sabalenka.

Elena Rybakina, victorie împotriva Karolinei Muchova la Stuttgart

Elena Rybakina s-a impus pentru a doua oară în carieră în finala turneului WTA de la Stuttgart. Sportiva din Kazakhstan a învins-o în ultimul act al competiției pe Karolina Muchova, ocupanta locului 12 mondial.

Clasată pe locul al doilea în clasamentul WTA, Rybakina s-a impus în două seturi, scor 7-5, 6-1, în urma unui duel ce a durat o oră și 19 minute. Este al doilea titlu din acest an, după triumful de la Australian Open.

Pentru performanța de la turneul german, Elena Rybakina va fi recompensată cu un cec în valoare de €161,310 și 500 de puncte în ierarhia WTA la simplu.