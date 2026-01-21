Emma Răducanu, OUT de la Australian Open! Victorie pentru Aryna Sabalenka - Antena Sport

Emma Răducanu a fost eliminată de la Australian Open în turul al doilea, după o înfrângere cu 7-6 (3), 6-2 în faţa Anastasiei Potapova, în urma unei prestaţii slabe şi pline de erori la Melbourne, relatează The Guardian.

După ce a pierdut doar în faţa campioanelor de Grand Slam din top 10 la turneele de Grand Slam de anul trecut – Elena Rybakina, Aryna Sabalenka şi Iga Swiatek de două ori – înfrângerea în faţa jucătoarei nr. 55 mondial Potapova este cel mai slab rezultat al Emmei Răducanu din prima săptămână, din punct de vedere al clasamentului, de după Australian Open 2024, care a marcat revenirea ei după o pauză de opt luni.

Emma Răducanu, OUT de la Australian Open

Răducanu, cap de serie nr. 28, a controlat o parte semnificativă a meciului după ce a stabilit un avantaj de 5-3 şi a servit pentru set. Cu toate acestea, după ce a fost mai solidă decât adversara sa în mare parte a setului de deschidere, ea s-a prăbuşit în momentele decisive.

Dificultăţile ei au fost identice cu problemele pe care le-a avut în meciurile de deschidere ale sezonului; primul ei serviciu a fost ineficient şi imprecis în momentele importante, iar forehand-ul ei a fost dureros de imprevizibil.

Victorie pentru Aryna Sabalenka

Numărul unu mondial, Aryna Sabalenka, a învins-o pe chinezoaica Bai Zhuoxuan cu 6-3, 6-1 pe Rod Laver Arena şi a avansat în turul trei, fază în care va juca chiar împotriva Anastasiei Potapova.