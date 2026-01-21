Emma Răducanu, OUT de la Australian Open! Victorie pentru Aryna Sabalenka - Antena Sport

Închide meniul
Emma Răducanu, OUT de la Australian Open! Victorie pentru Aryna Sabalenka

Dan Roșu Publicat: 21 ianuarie 2026, 8:49

Emma Răducanu, în timpul unui meci - Profimedia Images

Emma Răducanu a fost eliminată de la Australian Open în turul al doilea, după o înfrângere cu 7-6 (3), 6-2 în faţa Anastasiei Potapova, în urma unei prestaţii slabe şi pline de erori la Melbourne, relatează The Guardian.

După ce a pierdut doar în faţa campioanelor de Grand Slam din top 10 la turneele de Grand Slam de anul trecut – Elena Rybakina, Aryna Sabalenka şi Iga Swiatek de două ori – înfrângerea în faţa jucătoarei nr. 55 mondial Potapova este cel mai slab rezultat al Emmei Răducanu din prima săptămână, din punct de vedere al clasamentului, de după Australian Open 2024, care a marcat revenirea ei după o pauză de opt luni.

Emma Răducanu, OUT de la Australian Open

Răducanu, cap de serie nr. 28, a controlat o parte semnificativă a meciului după ce a stabilit un avantaj de 5-3 şi a servit pentru set. Cu toate acestea, după ce a fost mai solidă decât adversara sa în mare parte a setului de deschidere, ea s-a prăbuşit în momentele decisive.

Dificultăţile ei au fost identice cu problemele pe care le-a avut în meciurile de deschidere ale sezonului; primul ei serviciu a fost ineficient şi imprecis în momentele importante, iar forehand-ul ei a fost dureros de imprevizibil.

Victorie pentru Aryna Sabalenka

Numărul unu mondial, Aryna Sabalenka, a învins-o pe chinezoaica Bai Zhuoxuan cu 6-3, 6-1 pe Rod Laver Arena şi a avansat în turul trei, fază în care va juca chiar împotriva Anastasiei Potapova.

Sportiva din Belarus, campioană la Melbourne Park în 2023 şi 2024, a înfruntat-o pe chinezoaica de pe locul 702 mondial.

„O adversară dificilă, a intrat cu adevărat în joc în primul set şi pentru o clipă m-am gândit: ce să fac? Ea domină”, a spus Sabalenka. „Sunt foarte fericită că am reuşit să închid setul, cred că mi-a dat un pic mai multă încredere că sunt acolo, că jocul meu este acolo. Concentrare pas cu pas”.

„Întotdeauna există un mic spaţiu de îmbunătăţire, dar sunt fericită că în acel joc nu am pierdut şi am fost concentrată şi am încercat să-mi spun, pas cu pas, că o să revin”, a adăugat Sabalenka. „Eşti bine, continuă să lupţi, continuă să încerci şi mă bucur că am făcut-o bine.”

