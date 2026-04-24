Gabriela Ruse a “chinuit-o” serios pe numărul 2 mondial, Elena Rybakina! Victorie în decisiv pentru kazahă

Bogdan Stănescu Publicat: 24 aprilie 2026, 16:52

Comentarii
Gabriela Ruse, într-un turneu / Getty Images

Numărul doi mondial, kazaha Elena Rybakina (26 de ani), a învins-o în decisiv pe Gabriela Ruse (28 de ani, locul 71 WTA), în turul 2 al turneului de 1.000 de puncte de la Madrid. Ruse a câştigat primul set, cu 6-4, dar le-a pierdut pe următoarele două, cu 6-3 şi 7-5. Rybakina a rupt echilibrul în decisiv cu break-ul de la 5-5. Şi-a făcut ulterior serviciul şi a câştigat partida, după aproximativ două ore şi jumătate de joc.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Eliminarea Gabrielei Ruse de la turneul de la Madrid a venit la scurtă vreme după victoria Soranei Cîrstea. Sorana Cîrstea (36 de ani, 26 WTA) este a doua româncă ce și-a asigurat calificarea în turul al treilea la turneul WTA de la Madrid, după ce a învins-o în două seturi pe italianca Tyra Caterina Grant (locul 262 WTA), cu 6-2, 7-6(5). Prima a fost Jaqueline Cristian (27 de ani, locul 33 WTA).

Elena Rybakina este dublă câştigătoare de Grand Slam. S-a impus în 2022 la Wimbledon şi în acest an la Australian Open, după ce a învins-o în finală pe liderul mondial WTA, Aryna Sabalenka (27 de ani).

Rybakina a venit la turneul de la Madrid după ce a câştigat turneul WTA 500 de la Stuttgart. Rybakina a trecut în finală de Karolina Muchova (29 de ani, locul 12 WTA), cu 7-5, 6-1. Un cec de 161.310 de euro şi un automobil Porsche 911 Carrera S a primit Rybakina pentru câştigarea turneului de la Stuttgart, pe lângă cele 500 de puncte WTA. Mai avea un Porsche Taycan, primit în 2024, pentru cucerirea aceluiaşi turneu de la Stuttgart.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Loading ... Loading ...
Citește și:
Observator
Fanatik.ro
18:06

18:05

17:54

17:43

17:25

17:24

Vezi toate știrile
Citește și
Cele mai citite
