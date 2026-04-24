Gabriela Ruse a “chinuit-o” serios pe numărul 2 mondial, Elena Rybakina! Victorie în decisiv pentru kazahă

Numărul doi mondial, kazaha Elena Rybakina (26 de ani), a învins-o în decisiv pe Gabriela Ruse (28 de ani, locul 71 WTA), în turul 2 al turneului de 1.000 de puncte de la Madrid. Ruse a câştigat primul set, cu 6-4, dar le-a pierdut pe următoarele două, cu 6-3 şi 7-5. Rybakina a rupt echilibrul în decisiv cu break-ul de la 5-5. Şi-a făcut ulterior serviciul şi a câştigat partida, după aproximativ două ore şi jumătate de joc.

Eliminarea Gabrielei Ruse de la turneul de la Madrid a venit la scurtă vreme după victoria Soranei Cîrstea. Sorana Cîrstea (36 de ani, 26 WTA) este a doua româncă ce și-a asigurat calificarea în turul al treilea la turneul WTA de la Madrid, după ce a învins-o în două seturi pe italianca Tyra Caterina Grant (locul 262 WTA), cu 6-2, 7-6(5). Prima a fost Jaqueline Cristian (27 de ani, locul 33 WTA).

Gabriela Ruse, eliminată în decisiv de la Madrid de numărul 2 mondial, Elena Rybakina

Elena Rybakina este dublă câştigătoare de Grand Slam. S-a impus în 2022 la Wimbledon şi în acest an la Australian Open, după ce a învins-o în finală pe liderul mondial WTA, Aryna Sabalenka (27 de ani).

Rybakina a venit la turneul de la Madrid după ce a câştigat turneul WTA 500 de la Stuttgart. Rybakina a trecut în finală de Karolina Muchova (29 de ani, locul 12 WTA), cu 7-5, 6-1. Un cec de 161.310 de euro şi un automobil Porsche 911 Carrera S a primit Rybakina pentru câştigarea turneului de la Stuttgart, pe lângă cele 500 de puncte WTA. Mai avea un Porsche Taycan, primit în 2024, pentru cucerirea aceluiaşi turneu de la Stuttgart.