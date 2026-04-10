Home | Tenis | Gabriela Ruse, calificare senzațională în careul de ași la WTA Linz! A eliminat o câștigătoare de Grand Slam

Gabriela Ruse, calificare senzațională în careul de ași la WTA Linz! A eliminat o câștigătoare de Grand Slam

Daniel Işvanca Publicat: 10 aprilie 2026, 16:40

Gabriela Ruse, calificare senzațională în careul de ași la WTA Linz! A eliminat o câștigătoare de Grand Slam

Gabriela Ruse / hepta.ro

Gabriela Ruse s-a calificat vineri în semifinalele turneului WTA de la Linz, după o victorie de senzația obținută în fața Jelenei Ostapenko, ocupanta locului 23 mondial și campioană în 2017 la Roland Garros.

Sportiva noastră a reușit o revenire de excepție și s-a impus în trei seturi, fiind la doar un meci distanță de o prezență în ultimul act al competiției.

Gabriela Ruse, victorie uriașă cu Jelena Ostapenko

Gabriela Ruse este într-o formă senzațională pe zgura de la Linz, acolo unde a reușit să se califice în penultimul act al competiției, după o victorie de zile mari.

Clasată pe locul 87 în ierarhia mondială, jucătoarea noastră s-a impus în trei seturi în duelul cu Jelena Ostapenko (23 WTA, cap de serie numărul 4), scor 4-6, 6-4, 6-1, la capătul unui meci ce a durat două ore și 23 de minute.

Pentru prezența în semifinale, Ruse va fi recompensată cu un cec în valoare de €57,395. Mai departe, aceasta va întâlni câștigătoarea duelului dintre Mirra Andreeva și Sorana Cîrstea.

Cât câștigă un patron de benzinărie în plină criză a carburanţilor: "Nici cei apropiați nu mă cred"
De ce a refuzat Mircea Lucescu să antreneze o națională care avea în componență și un Balon de Aur. Rolul jucat de Răzvan
