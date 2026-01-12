Gabriela Ruse, OUT de la Adelaide. A câştigat doar 3 game-uri - Antena Sport

Gabriela Ruse, locul 79 WTA, a fost eliminată, luni dimineaţă, în primul tur al turneului de la Adelaide, cu premii de peste 1,2 milioane de dolari.
Ruse, venită din calificări, a fost învinsă în runda inaugurală de rusoaica Anna Kalinskaia, locul 33 mondial, scor 6-0, 6-3.
Gabriela Ruse, OUT de la Adelaide
Meciul a durat o oră şi 15 minute.
Pentru prezenţa în primul tur la Adelaide, Ruse va primi 11.250 de dolari şi un punct WTA.
