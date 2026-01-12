Gabriela Ruse, OUT de la Adelaide. A câştigat doar 3 game-uri - Antena Sport

Închide meniul
Gabriela Ruse, OUT de la Adelaide. A câştigat doar 3 game-uri

Dan Roșu Publicat: 12 ianuarie 2026, 8:44

Gabriela Ruse, în timpul unui meci - Profimedia Images

Gabriela Ruse, locul 79 WTA, a fost eliminată, luni dimineaţă, în primul tur al turneului de la Adelaide, cu premii de peste 1,2 milioane de dolari.

Ruse, venită din calificări, a fost învinsă în runda inaugurală de rusoaica Anna Kalinskaia, locul 33 mondial, scor 6-0, 6-3.

Meciul a durat o oră şi 15 minute.

Pentru prezenţa în primul tur la Adelaide, Ruse va primi 11.250 de dolari şi un punct WTA.

