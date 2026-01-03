Gabriela Ruse s-a calificat pe tabloul principal de la Brisbane! Românca a revenit de la 0-1 la seturi - Antena Sport

Închide meniul
Gabriela Ruse s-a calificat pe tabloul principal de la Brisbane! Românca a revenit de la 0-1 la seturi

Bogdan Stănescu Publicat: 3 ianuarie 2026, 12:35

Elena Gabriela Ruse, într-un meci / Profimedia Images

Gabriela Ruse, locul 88 WTA, s-a calificat, sâmbătă, pe tabloul principal la turneul de categorie WTA 500 de la Brisbane, cu premii de 1,6 milioane de dolari.

Ruse, favorită 6 în calificări, a trecut în ultimul tur al calificărilor de turcoaica Zeynep Sonmez, locul 112 WTA şi cap de serie 11, scor 3-6, 6-4, 6-0.

Gabriela Ruse, pe tabloul principal la WTA Brisbane, turneu de 500 de puncte

Pentru parcursul din calificări, Gabriela Ruse a obţinut 25 de puncte WTA. Ruse o va înfrunta pe tabloul principal pe sportiva americană Sofia Kenin. Participarea în primul tur este recompensată cu 11.920 de dolari şi un punct.

Pe tabloul principal la Brisbane mai sunt Sorana Cîrstea (adversară în primul tur Anastasia Pavliucenkova) şi Jaqueline Cristian (adversară Marie Bouzkova).

