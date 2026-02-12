Iga Swiatek, eliminată în sferturi la WTA Doha! Principala favorită, învinsă după un meci de peste două ore - Antena Sport

Închide meniul
Iga Swiatek, eliminată în sferturi la WTA Doha! Principala favorită, învinsă după un meci de peste două ore

Daniel Işvanca Publicat: 12 februarie 2026, 18:39

Iga Swiatek / Profimedia

Iga Swiatek s-a oprit în sferturile turneului WTA de la Doha, după ce a fost învinsă în trei seturi de Maria Sakkari, ocupanta locului 52 în ierarhia mondială.

Cap de serie numărul 1, poloneza a fost întoarsă de jucătoarea din Grecia, asta deși câștigase primul set cu scorul de 6-2.

Iga Swiatek, învinsă de Maria Sakkari în sferturi la Doha

Iga Swiatek are un parcurs modest la început de 2026, după ce a fost eliminată și de la Doha. Poloneza clasată pe locul doi în clasamentul WTA a fost învinsă de Maria Sakkari (52 WTA).

Sportiva din Grecia s-a impus în trei seturi, scor 4-6, 6-4, 67-5, la capătul unui meci ce a durat două ore și 30 de minute. În faza semifinalelor, aceasta va da peste câștigătoarea duelului dintre Karolina Muchova (19 WTA) și Anna Kalinskaya (28 WTA).

Qatar Open 2026 este un turneu din categoria WTA 1000 care se desfășoară în perioada 8 – 14 februarie. Se joacă pe suprafață hard și este dotat cu premii totale în valoare de $2,833,335. Campioana en-titre este Amanda Anisimova. 

