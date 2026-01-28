Iga Swiatek, OUT de la Australian Open! Poloneza, "demolată" de Rybakina! Kazaha, duel cu Pegula în semifinale - Antena Sport

Închide meniul
Home | Tenis | Iga Swiatek, OUT de la Australian Open! Poloneza, "demolată" de Rybakina! Kazaha, duel cu Pegula în semifinale

Bogdan Stănescu Publicat: 28 ianuarie 2026, 8:43

Iga Swiatek după eliminarea de la Australian Open / Profimedia Images

Favorita numărul 5 de la Australian Open, Elena Rybakina, a învins-o în două seturi, fără drept de apel, pe favorita numărul 2, poloneza Iga Swiatek, cu 7-5, 6-1. Jucătoarea din Kazahstan s-a calificat în semifinalele primului Grand Slam al anului, acolo unde o va întâlni pe americanca Jessica Pegula, care a învins-o pe compatrioata ei, Amanda Anisimova.

De o oră şi 36 de minute a avut nevoie Rybakina pentru a o învinge pe Swiatek. Kazaha a dominat-o pe Swiatek la aproape toate capitolele. A servit 11 aşi, faţă de 3 ai polonezei, iar la puncte câştigate a avut 67, faţă de cele 47 ale polonezei. Rybakina a fost peste Swiatek şi la procentajul punctelor câştigate cu primul, respectiv al doilea serviciu.

Iga Swiatek, eliminată de la Australian Open! Rybakina, care a învins-o pe poloneză, se va duela cu Jessica Pegula în semifinale

Într-un alt meci din sferturi, Pegula (31 ani), numărul 6 mondial, a dispus în două seturi, 6 -2, 7-6 (7/1) de compatrioata sa Amanda Anisimova (locul 4 WTA), atingând astfel în premieră în ultimul careu al competiției de la antipozi, unde a eșuat de trei ori consecutiv în sferturile de finală (2021, 2022, 2023).

Ea a jucat deja o finală de Grand Slam în cariera sa, în 2024 la US Open, unde a acces anul trecut în semifinale.

Anisimova (24 ani) rămâne cu două finale de Mare Șlem, pe care le-a disputat anul trecut, la Wimbledon și US Open.

1 “Şocant! Ce tragedie!” Reacţia presei din Grecia după accidentul şocant în care 7 fani PAOK au murit în România 2 Primul 11 al celor mai valoroşi fotbalişti din Liga 1. Liderul Craiova nu are niciun jucător. Cum arată Dream Teamul 3 VIDEOGestul făcut de Răzvan Lucescu şi PAOK după decesul fanilor greci în accidentul din România 4 Prima ipoteză în cazul accidentului din România, în care 7 fani ai lui PAOK au murit! Posibila cauză a tragediei 5 VIDEODramă în România: un microbuz cu fani ai lui PAOK, implicat într-un accident cu 7 morţi şi 3 răniţi 6 Ofertă de ultimă oră anunţată de Gigi Becali la FCSB: “Mai contează la mine încă 80.000 de euro?”
