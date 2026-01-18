Imagini cumplite la Australian Open: un copil de mingi a leşinat în timpul unui meci. Jucătoarele au sărit să-l ajute - Antena Sport

Căldura face victime încă din prima zi de la Australian Open 2026. Un copil de mingi a leşinat în timpul meciului dintre Zeynep Sonmez și Ekaterina Alexandrova, câştigat de sportiva din Turcia.
În setul doi al întâlnirii din primul tur, un copil de mingi a căzut pur şi simplu din picioare, în timp ce se afla în apropierea fileului, lângă arbitrul de scaun.
Imagini cumplite la Australian Open
Fata s-a ridicat însă imediat, dar turcoaica Zeynep Sonmez a înţeles gravitatea situaţiei şi s-a îndreptat rapid spre ea. Alexandrova i-a adus apă în timp ce copilul de mingi a fost ţinut cu greu în picioare, clipele fiind greu de privit.
Intră aici pentru a vedea momentul teribil de la Australian Open!
Meciul a fost întrerupt mai multe minute, timp în care fata a fost aplaudată în timp ce a părăsit terenul. La revenire, Alexandrova a câştigat setul secund, cu 6-4.
Totuşi, Zeynep Sonmez s-a impus cu 7-5, 4-6, 6-4, după două ore și 37 de minute, şi a obţinut a doua ei victorie împotriva unei jucătoare de Top 20. Mai mult, ea este prima jucătoare din Turcia care atinge turul 2 de la Australian Open.
28°C la Melbourne
Tennis Australia a confirmat pentru BBC Sport că fata a primit îngrijiri medicale la faţa locului înainte de a pleca acasă.
Temperaturile au atins maxime de 28°C duminică la Melbourne Park, fiind prognozate să ajungă la 35°C până sâmbătă, 24 ianuarie.
Australian Open şi-a actualizat politica privind căldura extremă (EHP) în 2019, după ce a efectuat cercetări privind efectele stresului termic asupra jucătoarelor de tenis.
Această cercetare a condus la dezvoltarea scalei de stres termic (HSS), care este utilizată pentru a decide când condiţiile devin prea dificile şi când sănătatea jucătoarelor ar putea fi în pericol.
HSS, care a ajuns la 5, a înregistrat o valoare de 2,8 în timpul meciului dintre Sonmez şi Alexandrova. Sfatul pentru această valoare este creşterea hidratării.
