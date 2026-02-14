Începe WTA Dubai 2026! Sorana Cîrstea, Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse, dueluri tari în runda inaugurală - Antena Sport

Închide meniul
Daniel Işvanca Publicat: 14 februarie 2026, 19:02

Sorana Cîrstea, Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse / Colaj Antena Sport

Duminică va începe turneul WTA din Dubai, iar România va avea trei reprezentante pe tabloul principal al competiției. Sorana Cîrstea, Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse vor avea parte de dueluri tari în runda inaugurală.

Ediția de anul acesta este dotată cu premii totale de peste patru milioane de dolari, o creștere de 11 procente față de turneul din anul 2025. Vezo care sunt adversarele româncelor.

Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse, dueluri infernale la Dubai

Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse nu au avut noroc la tragerea la sorți pentru prima rundă a turneului de la Dubai. Prima rachetă a României va întâlni una dintre cele mai în formă jucătoare din circuit, este vorba despre Victoria Mboko, locul 13 WTA și finalista de la Doha.

Va fi primul duel direct dintre Jaqueline Cristian și Victoria Mboko în circuitul WTA. Canadianca a jucat optimi de finală la Australian Open și a pierdut finala de la Doha, contra Karolinei Muchova.

De partea cealaltă, Gabriela Ruse, sportiva României care a venit din calificări, o va întâlni în primul tur pe Emma Navarro, ocupanta locului 18 mondial. Cele două s-au întâlnit de două ori până acum, iar de fiecare dată a avut câștig de cauză jucătoarea din SUA.

Sorana Cîrstea, confruntare cu Aliaksandra Sasnovich

Sorana Cîrstea a picat cel mai bine la tragerea la sorți pentru primul tur de la Dubai, aceasta fiind repartizată să joace contra Aliaksandrei Sasnovich, ocupanta locului 114 WTA.

Jucătoarea venită din calificări nu a întâlnit-o niciodată pe Sorana în circuitul mondial al tenisului feminin, asta deși ambele sunt trecute de vârsta de 30 de ani.

Dubai Tennis Championships este un turneu din categoria WTA 1000, ce se desfășoară în perioada 15 – 21 februarie. Se joacă pe suprafață hard și este dotat cu premii totale în valoare de $4,088,211. Campioana de anul trecut la simplu este Mirra Andreeva. 

