Ion Țiriac nu s-a abținut când a fost întrebat când va mai avea România o Simona Halep: "Nu sperăm în asta" - Antena Sport

Ion Țiriac este de părere că întrebările legate de când va mai avea țara noastră un nou tenismen de valoare nu sunt corecte. Fostul sportiv și în prezent afacerist consideră că oamenii ar trebui să se raporteze mai degrabă la condițiile pe care le are țara noastră pentru a produce tenismeni de top.

În plus, Țiriac a catalogat legendele din sportul românesc drept talente pure, ci nu un produs al sistemului. Declarațiile oferite de multimiliardar au fost oferite în cadrul unui eveniment de la pationarul din Otopeni pe care l-a deschis în 2016.

Ion Țiriac, mesaj ferm despre viitorul tenisului

“(n.r. Când credeți că vom mai avea o Halep în tenisul românesc?) Vedeți, întrebarea e foarte greșită. Întrebarea este: «Când credeți că o să fie și în România 10.000 de terenuri de tenis și 1 milion de participanți la sportul tenis?».

Ca să ai Halep, Năstase, Tecău, pe toți ăștia, câștigători de Grand Slam-uri, aia este o întâmplare, o genă care, exact ca Hagi, ca Nadia, se nasc. Dar noi nu sperăm în aia, sperăm și într-o selecție naturală care trebuie cu o masă mare de copii.

Să sperăm că viitorul o să fie mai însorit decât ce ne-au fost ultimii cinci ani“, a spus Ion Țiriac.