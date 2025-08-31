Jannik Sinner a pierdut un set, dar a reuşit calificarea în optimi la US Open - Antena Sport

Numărul 1 mondial Jannik Sinner a acces, sâmbătă, în optimi la US Open, învingându-l pe canadianul Denis Shapovalov (nr. 27), scor 5-7, 6-4, 6-3, 6-3.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

„A fost un meci foarte, foarte greu”, a explicat câştigătorul după întâlnire. „Ştiam că trebuie să joc la un nivel foarte înalt”, a explicat el.

Jannik Sinner – Denis Shapovalov 3-1

În cazul unei înfrângeri, italianul era sigur că îşi va pierde locul fruntaş în clasamentul ATP în favoarea marelui său rival Carlos Alcaraz (nr. 2). Spaniolul trebuie doar să obţină acelaşi rezultat ca Sinner la US Open pentru a recâştiga tronul mondial, după ce anul trecut a fost eliminat încă din turul al doilea.

În optimi, Sinner va evolua cu kazahul Alexander Bublik, locul 24 mondial.