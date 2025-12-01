Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Nicola Pietrangeli a murit la 92 de ani - Antena Sport

Home | Tenis | Nicola Pietrangeli a murit la 92 de ani

Nicola Pietrangeli a murit la 92 de ani

Dan Roșu Publicat: 1 decembrie 2025, 13:08

Comentarii
Nicola Pietrangeli a murit la 92 de ani

Nicola Pietrangeli, într-un meci de Cupa Davis - Profimedia Images

Italianul Nicola Pietrangeli, care a câştigat Roland-Garros în 1959 şi 1960, a murit, luni, la vârsta de 92 de ani. El a popularizat tenisul în ţara sa, pe vremea când acest sport era considerat o disciplină rezervată elitei.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

El a fost un mare specialist pe zgură şi cel mai bun jucător italian înainte de crearea erei Open în 1968.

Nicola Pietrangeli a murit la 92 de ani

Pietrangeli a câştigat Roland-Garros în 1959 şi 1960 la simplu, dar şi la dublu (în 1959) şi la dublu mixt (în 1958). A fost primul italian care a câştigat un turneu de Grand Slam şi a adus tenisul în conştiinţa naţională într-o perioadă în care acest sport era considerat rezervat elitei.

De-a lungul carierei sale, Nicola Pietrangeli a fost, de asemenea, semifinalist la Wimbledon în 1960, învins de australianul Rod Laver, şi finalist la dublu cu patru ani mai devreme. De-a lungul carierei sale, a câştigat 48 de turnee. În Cupa Davis, Pietrangeli a permis echipei Italiei să ajungă în finală în 1960 şi 1961 (învinsă de fiecare dată de Australia).

Devenit căpitan al echipei italiene, el a condus-o spre victorie în Cupa Davis din 1976.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cina va câştiga titlul mondial în Formula 1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
"Marş la Moscova". Discursul lui Călin Georgescu, întrerupt de un protestatar furios la Alba Iulia
Observator
"Marş la Moscova". Discursul lui Călin Georgescu, întrerupt de un protestatar furios la Alba Iulia
Gigi Becali a intrat războinic în direct după Farul – FCSB 1-2: „L-am sunat pe Meme. Îi spulberăm pe Dinamo!”. Ce spune despre lupta la play-off. Exclusiv
Fanatik.ro
Gigi Becali a intrat războinic în direct după Farul – FCSB 1-2: „L-am sunat pe Meme. Îi spulberăm pe Dinamo!”. Ce spune despre lupta la play-off. Exclusiv
13:03
Ce salariu va avea Andre Duarte la FCSB. Gigi Becali a anunţat mutarea
12:57
Și-a revenit Gigi Becali! Mesaj războinic înainte de derby-ul cu Dinamo: “Îi spulberăm!”
12:20
VIDEOCe moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe Mixte
11:51
Marius Șumudică a dezvăluit drama prin care trece Ionel Ganea: “Vorbea și plângea”
11:32
Mesaj sublim al tricolorilor de 1 decembrie. Hagi, Rațiu, Man, Drăguș – la unison: “La mulţi ani, România!”
11:15
Ce amenzi dă Mircea Lucescu la naționala României. Alibec a dat din casă: “Nici nu te mai primește”
Vezi toate știrile
1 Câţi bani a încasat Ronaldinho pentru meciul jucat la Iaşi, contra legendelor României. Suma incredibilă 2 “E fotbalist de fotbalist!” Gigi Becali a găsit noua “perlă” de la FCSB 3 Transferul momentului pentru FCSB. A ajuns la București să semneze: “Mă bucur să fiu din nou aici” 4 Salariul fabulos pe care îl câştigă un jucător al Universităţii Craiova. E cel mai bine plătit jucător din Liga 1! 5 Afacerea cu care Gigi Becali a făcut primul milion de euro. Povestea basculantei cu bani: “I-am descărcat în curte” 6 E nebunie cu transferul lui Louis Munteanu! Anunţul făcut în Franţa! Neluţu Varga dă lovitura
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”
Afacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogatAfacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogat
Marea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasăMarea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasă
Louis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucândLouis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucând