Nicola Pietrangeli a murit la 92 de ani - Antena Sport

Italianul Nicola Pietrangeli, care a câştigat Roland-Garros în 1959 şi 1960, a murit, luni, la vârsta de 92 de ani. El a popularizat tenisul în ţara sa, pe vremea când acest sport era considerat o disciplină rezervată elitei.

El a fost un mare specialist pe zgură şi cel mai bun jucător italian înainte de crearea erei Open în 1968.

Pietrangeli a câştigat Roland-Garros în 1959 şi 1960 la simplu, dar şi la dublu (în 1959) şi la dublu mixt (în 1958). A fost primul italian care a câştigat un turneu de Grand Slam şi a adus tenisul în conştiinţa naţională într-o perioadă în care acest sport era considerat rezervat elitei.

De-a lungul carierei sale, Nicola Pietrangeli a fost, de asemenea, semifinalist la Wimbledon în 1960, învins de australianul Rod Laver, şi finalist la dublu cu patru ani mai devreme. De-a lungul carierei sale, a câştigat 48 de turnee. În Cupa Davis, Pietrangeli a permis echipei Italiei să ajungă în finală în 1960 şi 1961 (învinsă de fiecare dată de Australia).

Devenit căpitan al echipei italiene, el a condus-o spre victorie în Cupa Davis din 1976.