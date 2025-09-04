Jannik Sinner - Felix Auger-Aliassime, a doua semifinală masculină de la US Open - Antena Sport

Numărul 1 mondial, Jannik Sinner, l-a învins pe compatriotul său Lorenzo Musetti, în trei seturi, şi s-a calificat în semifinalele US Open. Sinner l-a dominat de la început până la sfârşit, scor 6-1, 6-4, 6-2, pe locul 10 mondial.

În semifinale, Sinner va evolua cu canadianul Felix Auger-Aliassime, locul 27 ATP. Sinner esre deţinătorul titlului la US Open.

Felix Auger-Aliassime, victorie în 4 seturi cu Alex De Minaur

Jucătorul canadian de tenis Felix Auger-Aliassime s-a calificat miercuri în semifinalele turneului masculin de la US Open, după o victorie în patru seturi cu australianul Alex De Minaur.

Felix Auger-Aliassime (25 de ani, locul 27 ATP) a avut un meci greu cu Alex De Minaur (26 de ani, locul 8 ATP) în sferturile de finală ale turneului masculin de la US Open. Canadianul a pierdut primul set al meciului, cu 4-6, dar setul secund a fost unul epic, cu o durată de 88 de minute, iar Auger-Aliassime a reuşit să întoarcă rezultatul. Felix s-a impus după patru ore şi 13 minute în patru seturi, scor 4-6, 7-6(7), 7-5, 7-6 (4) şi a atins faza semifinalelor la US Open pentru a doua oară după 2021.

Surprinzător, Felix Auger-Aliassime are un bilanţ pozitiv împotriva liderului mondial Jannik Sinner. Canadianul îl conduce cu 2-1 pe italian la meciurile directe. L-a învins pe Sinner cu 6-1, 6-2 la Madrid în 2022 şi cu 2-6, 7-6 (1), 6-1, în acelaşi an, la Cincinnati. Sinner l-a “spulberat” în acest an pe canadian, învingându-l cu 6-0, 6-2 la Cincinnati.