Jaqueline Cristian, victorie uriașă la Adelaide. A învins locul 11 mondial și e în optimile competiției - Antena Sport

Jaqueline Cristian s-a calificat în optimile turneului de calibru WTA 500 de la Adelaide, după ce a învins-o în minimum de seturi pe favorita 4 a competiției, Ekaterina Alexandrova, scor 6-4, 6-4. Românca a prestat un tenis foarte bun și a câștigat meciul în fața rusoaicei care ocupă locul 11 în clasamentul mondial.
Jaqueline Cristian, venită din calificări, unde a câștigat și acolo două meciuri, a obținut o nouă victorie, deși avea pe hârtie cea mai dificilă misiune dintre româncele angrenate în competiție. Duelul cu Alexandrova a început perfect pentru sportiva noastră, care a făcut break-ul din primul game.
La scorul de 3-2, rusoaica a reușit să facă rebreak-ul, însă au urmat trei game-uri consecutive în care fiecare jucătoare a câștigat pe serviciul adversarei sale. Astfel, Jaqueline a rămas cu un break în față și a câștigat primul set cu 6-4 după 53 de minute.
Jaqueline Cristian, victorie de efect la Adelaide
Actul secund al meciului a avut un start mai echilibrat, ambele jucătoare păstrându-și serviciul până la 2-2. Atunci, Cristian a “spart” din nou serviciul lui Alexandrova, dar rusoaica a restabilit egalitatea la scorul de 4-4 mai târziu, făcând rebreak-ul.
Românca a avut nervii mai tari pe final și a făcut un nou break, după care s-a impus cu scorul de 6-4 și în al doilea act, câștigând meciul după un total de o oră și 55 de minute. În optimile de finală, Cristian va da peste învingătoarea meciului dintre Daria Kasatkina și Maria Sakkari.
Pe tabloul de la Adelaide se află și Sorana Cîrstea, care o va întâlni pe Dayana Yastremska, locul 27 mondial. Gabriela Ruse, cealaltă româncă angrenată în competiție, a fost eliminată mai devreme.
