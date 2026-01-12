Jaqueline Cristian, victorie uriașă la Adelaide. A învins locul 11 mondial și e în optimile competiției - Antena Sport

Jaqueline Cristian s-a calificat în optimile turneului de calibru WTA 500 de la Adelaide, după ce a învins-o în minimum de seturi pe favorita 4 a competiției, Ekaterina Alexandrova, scor 6-4, 6-4. Românca a prestat un tenis foarte bun și a câștigat meciul în fața rusoaicei care ocupă locul 11 în clasamentul mondial.

Jaqueline Cristian, venită din calificări, unde a câștigat și acolo două meciuri, a obținut o nouă victorie, deși avea pe hârtie cea mai dificilă misiune dintre româncele angrenate în competiție. Duelul cu Alexandrova a început perfect pentru sportiva noastră, care a făcut break-ul din primul game.

La scorul de 3-2, rusoaica a reușit să facă rebreak-ul, însă au urmat trei game-uri consecutive în care fiecare jucătoare a câștigat pe serviciul adversarei sale. Astfel, Jaqueline a rămas cu un break în față și a câștigat primul set cu 6-4 după 53 de minute.

Jaqueline Cristian, victorie de efect la Adelaide

Actul secund al meciului a avut un start mai echilibrat, ambele jucătoare păstrându-și serviciul până la 2-2. Atunci, Cristian a “spart” din nou serviciul lui Alexandrova, dar rusoaica a restabilit egalitatea la scorul de 4-4 mai târziu, făcând rebreak-ul.

Românca a avut nervii mai tari pe final și a făcut un nou break, după care s-a impus cu scorul de 6-4 și în al doilea act, câștigând meciul după un total de o oră și 55 de minute. În optimile de finală, Cristian va da peste învingătoarea meciului dintre Daria Kasatkina și Maria Sakkari.