Jaqueline Cristian, eliminată în sferturi la Adelaide după un meci de peste 3 ore - Antena Sport

Jaqueline Cristian, locul 37 WTA, a fost eliminată, joi, în sferturile de fnală ale turneului de categorie WTA 500 de la Adelaide.
ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ
Cristian a fost învinsă în sferturi de sportiva australiană Kimberly Birrell, locul 107 WTA, scor 5-7, 6-1, 7-5.
Jaqueline Cristian, eliminată în sferturi la Adelaide
Meciul a durat trei ore şi patru minute.
Prin accederea în sferturi, Jaqueline Cristian şi-a asigurat un premiu de 33.470 de dolari şi 108 puuncte WTA.
Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii
Reclamă
Recomandări
Loading ...
Citește și:
- Jaqueline Cristian, Gabriela Ruse şi Sorana Cîrstea şi-au aflat adversarele din primul tur de la Australian Open
- Amatorul care a câştigat 1 milion de dolari înainte de Australian Open 2026! Jannik Sinner, printre “victimele” sale
- Karolina Pliskova a primit un wild card la Transylvania Open
- Gafă uluitoare la Australian Open. A crezut că a câștigat meciul la 7-1 în tie-break, dar a ajuns să piardă
- Record uriaş pentru Venus Williams la Australian Open