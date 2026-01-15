Jaqueline Cristian, eliminată în sferturi la Adelaide după un meci de peste 3 ore - Antena Sport

Închide meniul
Jaqueline Cristian, eliminată în sferturi la Adelaide după un meci de peste 3 ore

Dan Roșu Publicat: 15 ianuarie 2026, 8:05

Jaqueline Cristian, în timpul unui meci - Profimedia Images

Jaqueline Cristian, locul 37 WTA, a fost eliminată, joi, în sferturile de fnală ale turneului de categorie WTA 500 de la Adelaide.

Cristian a fost învinsă în sferturi de sportiva australiană Kimberly Birrell, locul 107 WTA, scor 5-7, 6-1, 7-5.

Jaqueline Cristian, eliminată în sferturi la Adelaide

Meciul a durat trei ore şi patru minute.

Prin accederea în sferturi, Jaqueline Cristian şi-a asigurat un premiu de 33.470 de dolari şi 108 puuncte WTA.

