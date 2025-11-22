Spania - Italia e finala Cupei Davis 2025! Ibericii au învins Germania în semifinale - Antena Sport

Închide meniul
Spania - Italia e finala Cupei Davis 2025! Ibericii au învins Germania în semifinale

Home | Tenis | Spania – Italia e finala Cupei Davis 2025! Ibericii au învins Germania în semifinale

Spania – Italia e finala Cupei Davis 2025! Ibericii au învins Germania în semifinale

Publicat: 22 noiembrie 2025, 22:07

Spania – Italia e finala Cupei Davis 2025! Ibericii au învins Germania în semifinale

Jaume Munar, în timpul unui meci din semifinalele Cupei Davis / Profimedia

Echipa de Cupa Davis a Spaniei a învins sâmbătă, la Bologna, echipa Germaniei, scor 2-1, şi s-a calificat în finala Cupei Davis, unde va înfrunta Italia.

Echipa spaniei, condusă de căpitanul nejucător David Ferrer, a început bine semifinala de la Bologna, împotriva Germaniei. Pablo Carreno-Busta (34 de ani, locul 89 ATP) l-a întrecut pe Jan-Lennard Struff (35 de ani, locul 84 ATP) în două seturi, 6-4, 7-6(6), după un meci care a durat o oră şi 44 de minute.

Spania s-a calificat în finala Cupei Davis! O va întâlni pe Italia în ultimul act

A urmat partida dintre Jaume Munar (28 de ani, locul 36 ATP) şi germanul Alexander Zverev (28 de ani, locul 3 ATP). Zverev l-a învins pe spaniol, după două ore, în două seturi, 7-6(2), 7-6(5) şi meciul decisiv pentru calificarea în finală urma să fie cel de dublu.

Spaniolii s-au bazat pe perechea Manuel Granollers / Pedro Martinez, în vreme ce germanii au mers pe mâna cuplului Kevin Krawietz / Tim Puetz. Şi nemţii au început slab, pierzând primul set cu 2-6, însă şi-au revenit în setul secund, pe care l-au câştigat cu 6-3. În decisiv, spaniolii au reuşit să se desprindă la 3-1 şi au menţinut avantajul, câştigând cu 6-3 şi calificându-şi echipa în finală.

În ultimul act se vor înfrunta, aşadar, Spania şi Italia, ambele lipsite de liderii de drept (Carlos Alcaraz şi Jannik Sinner). Spania va juca a 11-a sa finală, prima însă după victoria din 2019 şi prima în noul format. Ibericii au şase trofee câştigate (2000, 2004, 2008, 2009, 2011, 2019).

De cealaltă parte, Italia va disputa a zecea finală din istorie, având trei trofee (1976, 2023, 2024). Totodată, italienii îşi doresc să obţină a treia victorie consecutivă, ceea ce nu s-a mai întâmplat din 1970, când Statele Unite cucereau al treilea titlu consecutiv, din cele cinci obţinute între 1968 şi 1972.

