Jaqueline Cristian s-a calificat în turul doi la Rouen, după un meci în care a revenit spectaculos!

Jaqueline Cristian, cap de serie 3 şi locul 33 mondial, s-a calificat, marţi, în turul doi al turneului de la Rouen (Franţa), cu premii de 246.388 de euro. Cristian a pierdut primul set, iar în setul decisiv a fost condusă cu 4-1.
Cristian a învins-o pe sportiva franceză Tiantsoa Rakotomanga Rajanoah, locul 135 mondial şi beneficiara a unui wild card, scor 2-6, 7-6 (8/6), 7-5.
Jaqueline Cristian, revenire de senzaţie în primul tur la Rouen!
Meciul a durat două ore şi 47 de minute.
În turul doi, Cristian va evolua cu britanica Katie Boulter, locul 64 WTA.
Calificarea în turul doi este recompensată cu 4.285 de euro şi 30 de puncte WTA.
