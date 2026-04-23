Jaqueline Cristian și-a aflat adversara din turul 3 de la Madrid! Misiune imposibilă pentru româncă

Jaqueline Cristian a început cu dreptul turneul de la Madrid și s-a calificat joi în turul al treilea al competiției din capitala Spaniei, după o victorie dramatică în fața ucrainencei Yuliia Starodubtseva.

În aceeași zi, sportiva clasată pe locul 33 în ierarhia mondială și-a aflat și adversara din turul următor. Este vorba despre Aryna Sabalenka, lidera WTA.

Jaqueline Cristian, duel cu Aryna Sabalenka în turul 2 la Madrid

Jaqueline Cristian va avea parte de o misiune imposibilă în turul trei al turneului de la Madrid, asta după ce a aflat că va lupta pentru calificarea mai departe cu Aryna Sabalenka, locul 1 WTA.

Lidera din ierarhia mondială a trecut joi în două seturi de Peyton Stearns (43 WTA), scor 7-5, 6-3, la capătul unui meci ce a durat o oră și 36 de minute.

Duelul dintre Jaqueline Cristian și Aryna Sabalenka este planificat sâmbătă, 25 aprilie, iar acesta nu va începe mai devreme de ora 12:00 (ora României).