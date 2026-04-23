Jaqueline Cristian, calificare senzațională în turul doi la Madrid! Românca, victorie după ce a salvat 3 mingi de meci

Jaqueline Cristian s-a calificat joi în turul doi al turneului WTA de la Madrid, după o partidă de senzație contra ucrainencei Yuliia Starodubtseva, ocupanta locului 53 mondial.

Jaqueline Cristian, victorie cu Yuliia Starodubtseva

Jaqueline Cristian a început ca din tun la turneul de la Madrid, acolo unde a obținut o calificare spectaculoasă în turul al doilea, după un meci de infarct cu Yuliia Starodubtseva.

Sportiva noastră s-a impus în trei seturi, scor 3-6, 7-6(5), 6-4, la capătul unui meci care a durat trei ore și 8 minute. Aceasta a ieșit dintr-o situație incredibilă și a reușit să salveze trei mingi de meci.

În faza următoare a competiției, Jaqueline ar putea da peste Aryna Sabalenka, în cazul în care liderul mondial se va impune în disputa cu Peyton Stearns (SUA, 43 WTA). €31,585 va încasa românca pentru prezența în turul al doilea.