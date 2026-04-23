Daniel Işvanca Publicat: 23 aprilie 2026, 16:11

Comentarii
Jaqueline Cristian, calificare senzațională în turul doi la Madrid! Românca, victorie după ce a salvat 3 mingi de meci

Jaqueline Cristian / Profimedia

Jaqueline Cristian s-a calificat joi în turul doi al turneului WTA de la Madrid, după o partidă de senzație contra ucrainencei Yuliia Starodubtseva, ocupanta locului 53 mondial.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Sportiva noastră s-a impus în cadrul unui duel de trei seturi, asta după ce a salvat trei mingi de meci. În turul următor, aceasta ar putea da peste Aryna Sabalenka.

Jaqueline Cristian, victorie cu Yuliia Starodubtseva

Jaqueline Cristian a început ca din tun la turneul de la Madrid, acolo unde a obținut o calificare spectaculoasă în turul al doilea, după un meci de infarct cu Yuliia Starodubtseva.

Sportiva noastră s-a impus în trei seturi, scor 3-6, 7-6(5), 6-4, la capătul unui meci care a durat trei ore și 8 minute. Aceasta a ieșit dintr-o situație incredibilă și a reușit să salveze trei mingi de meci.

În faza următoare a competiției, Jaqueline ar putea da peste Aryna Sabalenka, în cazul în care liderul mondial se va impune în disputa cu Peyton Stearns (SUA, 43 WTA). €31,585 va încasa românca pentru prezența în turul al doilea.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va califica Gică Hagi România la EURO 2028?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Fumatul, limitat pe litoralul românesc. Cum vor fi "reorganizate" plajele în această vară
Observator
Fumatul, limitat pe litoralul românesc. Cum vor fi "reorganizate" plajele în această vară
Cum arată vila din Zalău a lui Dinu Iancu Sălăjanu. Cântărețul-politician a renunțat la șefia CJ după ce a fost luat în vizorul DNA
Fanatik.ro
Cum arată vila din Zalău a lui Dinu Iancu Sălăjanu. Cântărețul-politician a renunțat la șefia CJ după ce a fost luat în vizorul DNA
15:49

Un fost jucător al Rapidului, propus antrenor la FCSB! A antrenat şi în Turcia
15:34

Barcelona, anunţ de ultim moment despre Lamine Yamal. Ce se întâmplă cu participarea la Campionatul Mondial 2026
15:17

“Preţul corect” pentru Lorenzo Biliboc: 2,5 milioane de euro. Giovanni Becali, detalii despre transfer
14:53

Încă un contestatar la Gică Hagi: “Nu sunt foarte convins că are capacitatea de a fi selecţioner”
14:53

Fanii Rapidului au ieşit la atac, după ultimele rezultate. Protestul anunţat: “Nu putem rămâne indiferenţi”
14:22

Eroul care a învins Anglia la Cupa Mondială și a murit executat de miliția dictatorului
Vezi toate știrile
1 De asta a ajuns Chivu un zeu la Inter! Răspunsul genial când a fost întrebat de scandările fanilor 2 El este antrenorul care „ar face o bijuterie din FCSB”. Înlocuitorul lui Mirel Rădoi activează în Liga 1 3 300.000 de euro pentru un nou contract. Cum l-a convins Gigi Becali pe Chiricheş să semneze: “Eu am spus la nervi” 4 “Nu mai fac ca pe vremuri!” Gigi Becali schimbă abordarea la FCSB, după ce a fost refuzat de Charalambous: “Gata” 5 “Ne poate duce în Europa”. Gheorghe Mustaţă şi-a ales favoritul pentru banca FCSB-ului: “Asta e propunerea mea” 6 Ce surpriză: unde va ajunge Elias Charalambous după ce a refuzat-o pe FCSB
Citește și
Cele mai citite
Veste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel RădoiVeste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel Rădoi
Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”
„M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB„M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB
Nici nu a venit bine că riscă să plece. Ce se întâmplă cu Puşcaş? Andrei Nicolescu: “Va trebui să luăm o decizie”Nici nu a venit bine că riscă să plece. Ce se întâmplă cu Puşcaş? Andrei Nicolescu: “Va trebui să luăm o decizie”