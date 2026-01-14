Karolina Pliskova a primit un wild card la Transylvania Open - Antena Sport

Karolina Pliskova, câştigătoarea trofeului de la Cluj în 2024, a primit un wild card şi va juca pe tabloul principal al Transylvania Open WTA 250, ediţia 2026. Organizatorii turneului de tenis feminin din Cluj au anunţat şi acordarea a două wild carduri către Ana Bogdan şi Miriam Bulgaru. Cel de-al patrulea wild card merge către o tânără jucătoare cu potenţial: Elena Ruxandra Bertea.

Pliskova este astfel a doua câştigătoare a trofeului prezentă pe tabloul principal, alături de Anastasia Potapova, campioana în 2025. Transylvania Open a decis să rezerve un wild card pentru jucătoarea din Cehia, care şi-a exprimat dorinţa de a reveni la Cluj-Napoca, locul unde a cucerit primul trofeu important după revenirea în circuitul WTA.

În prezent, Pliskova se află în proces de recuperare în urma unei accidentări minore. Participarea sa va depinde de evoluţia stării fizice până la începutul turneului. În cazul în care nu va putea concura la nivelul cerut de un turneu WTA 250, wild card-ul rezervat va fi oferit unei alte jucătoare.

”Ne bucurăm că, şi în acest an, putem oferi şansa unor jucătoare românce să evolueze într-un turneu WTA important şi să-şi continue parcursul internaţional. Susţinerea tenisului românesc este una dintre misiunile noastre. Ne dorim să creştem o generaţie puternică şi să facem din acest sport unul cât mai accesibil şi iubit de publicul din România.

În acelaşi timp, revenirea Karolinei Pliskova la Cluj ne onorează. Este o jucătoare valoroasă, cu un palmares remarcabil, iar faptul că îşi doreşte să revină la turneul nostru ne arată că suntem pe drumul cel bun. Sperăm să o vedem din nou în teren, alături de cealaltă campioană de la Cluj, Anastasia Potapova”, a declarat Patrick Ciorcilă, directorul turneului Transylvania Open.