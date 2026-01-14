Karolina Pliskova a primit un wild card la Transylvania Open - Antena Sport

Karolina Pliskova, câştigătoarea trofeului de la Cluj în 2024, a primit un wild card şi va juca pe tabloul principal al Transylvania Open WTA 250, ediţia 2026. Organizatorii turneului de tenis feminin din Cluj au anunţat şi acordarea a două wild carduri către Ana Bogdan şi Miriam Bulgaru. Cel de-al patrulea wild card merge către o tânără jucătoare cu potenţial: Elena Ruxandra Bertea.
Pliskova este astfel a doua câştigătoare a trofeului prezentă pe tabloul principal, alături de Anastasia Potapova, campioana în 2025. Transylvania Open a decis să rezerve un wild card pentru jucătoarea din Cehia, care şi-a exprimat dorinţa de a reveni la Cluj-Napoca, locul unde a cucerit primul trofeu important după revenirea în circuitul WTA.
Karolina Pliskova a primit un wild card la Transylvania Open
În prezent, Pliskova se află în proces de recuperare în urma unei accidentări minore. Participarea sa va depinde de evoluţia stării fizice până la începutul turneului. În cazul în care nu va putea concura la nivelul cerut de un turneu WTA 250, wild card-ul rezervat va fi oferit unei alte jucătoare.
”Ne bucurăm că, şi în acest an, putem oferi şansa unor jucătoare românce să evolueze într-un turneu WTA important şi să-şi continue parcursul internaţional. Susţinerea tenisului românesc este una dintre misiunile noastre. Ne dorim să creştem o generaţie puternică şi să facem din acest sport unul cât mai accesibil şi iubit de publicul din România.
În acelaşi timp, revenirea Karolinei Pliskova la Cluj ne onorează. Este o jucătoare valoroasă, cu un palmares remarcabil, iar faptul că îşi doreşte să revină la turneul nostru ne arată că suntem pe drumul cel bun. Sperăm să o vedem din nou în teren, alături de cealaltă campioană de la Cluj, Anastasia Potapova”, a declarat Patrick Ciorcilă, directorul turneului Transylvania Open.
Cea de-a şasea ediţie a Transylvania Open WTA 250 va avea loc în perioada 31 ianuarie – 7 februarie 2026, în BTarena din Cluj-Napoca. Meciurile se vor disputa, ca de obicei, indoor, pe două terenuri de suprafaţă hard. 32 de jucătoare la simplu şi 16 echipe la dublu vor juca pentru marele trofeu.
Tabloul principal de simplu va fi completat de cele patru jucătoare care au primit wild card, de alte patru jucătoare venite din calificări, precum şi de o jucătoare de pe lista de alternates, în ordinea clasamentului WTA.
Conform regulamentului WTA, acest ultim loc este rezervat iniţial unei jucătoare eligibile pentru statutul de special exempt, adică o sportivă care nu poate participa în calificări deoarece joacă cel puţin în semifinale la un turneu WTA desfăşurat în săptămâna anterioară.
În cazul ediţiei Transylvania Open 2026, săptămâna precedentă coincide cu Australian Open, turneu de Grand Slam, ceea ce face imposibilă acordarea statutului de special exempt. Prin urmare, locul respectiv va fi ocupat de prima jucătoare de pe lista de alternates, în ordinea clasamentului WTA.
Tragerea la sorţi a meciurilor va avea loc vineri, 30 ianuarie, începând cu ora 18:00.
Lista jucătoarelor care vor lupta în calificări
16 jucătoare se vor lupta în teren pentru un loc pe tabloul principal de simplu. Dintre acestea, două au intrat pe listă cu wild carduri – ambele sunt jucătoare tinere din România: Briana Szabo şi Carmen Andreea Herea.
Rebeka Masarova – Elveţia – Loc 115
Taylor Townsend – SUA – Loc 116
Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah – Franţa – Loc 118
Marina Stakusic – Canada – Loc 127
Viktoriya Tomova – Bulgaria – Loc 128
Kaitlin Quevedo – Spania – Loc 129
Yue Yuan – China – Loc 130
Daria Snigur – Ucraina – Loc 136
Lola Radivojevic – Serbia – Loc 137
Lucrezia Stefanini – Italia – Loc 139
Leyre Romero Gormaz – Spania – Loc 141
Maja Chwalinska – Polonia – Loc 145
Varvara Lepchenko – SUA – Loc 146
Tamara Zidansek – Slovenia – Loc 151
(WC) Briana Szabo – România
(WC) Carmen Andreea Herea – România
Timp de opt zile, BTarena din Cluj-Napoca va găzdui 58 de meciuri de tenis feminin, desfăşurate pe două terenuri complet separate – Terenul Central şi Terenul 2. Spre deosebire de ediţiile anterioare, când competiţia se desfăşura pe parcursul a nouă zile, ediţia din 2026 va avea opt zile de joc. Astfel, în cea de-a doua zi de turneu, duminică, 1 februarie, spectatorii vor putea urmări nu doar meciurile din calificări, ci şi cinci partide de pe tabloul principal: trei de simplu şi două de dublu.
- Gafă uluitoare la Australian Open. A crezut că a câștigat meciul la 7-1 în tie-break, dar a ajuns să piardă
- Record uriaş pentru Venus Williams la Australian Open
- Jaqueline Cristian, mesaj în limba română după victoria formidabilă de la Adelaide. Prima reacție a tenismenei
- Jaqueline Cristian, încă o victorie senzaţională la Adelaide. Şi-a distrus adversara în setul 2
- Miriam Bulgaru, eliminată în primul tur al calificărilor la Australian Open. Eşec în trei seturi pentru româncă