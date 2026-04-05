Kei Nishikori se retrage din activitate la 36 de ani

Dan Roșu Publicat: 5 aprilie 2026, 9:35

Kei Nishikori, în timpul unui meci - Profimedia Images

Japonezul Kei Nishikori, fostul număr 4 mondial, îşi va încheia cariera la vârsta de 36 de ani, după turneul challenger de la Sarasota (Statele Unite) de săptămâna viitoare, după mai mulţi ani marcaţi de accidentări.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Coborât pe locul 417 în clasamentul mondial, japonezul a decis că a dat destul şi va disputa astfel un ultim turneu, pe care l-a câştigat în 2010.

Clasamentul său ar impune ca el să treacă prin calificări, dar organizatorii ar trebui să îi acorde în cele din urmă un loc în tabloul final.

După ce a trecut la profesionişti în 2007, Nishikori a câştigat 12 titluri între 2008 şi 2019. Pe lângă US Open, a disputat şi finalele turneelor Masters 1000 de la Madrid (2014), Miami (2016), Canada (2016) şi Monte-Carlo (2018).

Însă sfârşitul carierei sale a fost în mare parte determinat de o avalanşă de accidentări. Încă din 2009, a trebuit să se supună unei operaţii la cotul drept. Au urmat diverse probleme la şolduri, la o gleznă, la genunchi şi la un umăr, cu tot atâtea intervenţii chirurgicale şi sfârşituri premature de sezon.

Reclamă
Reclamă
Reclamă
