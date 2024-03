"La ce simţi că mai ai de lucrat?" Simona Halep, răspuns savuros la revenirea în ţară de la Miami. Ce a spus despre noul antrenor - Antena Sport

Reclamă

„M-am simţit foarte bine, a fost o nouă experienţă pentru mine. Am avut parte de foarte multe lucruri pozitive din partea oamenilor şi m-am bucurat tare mult şi m-am bucurat tare mult şi m-am bucurat tare mult că am ajuns la turneu.

(Cum l-ai ales pe antrenor?) Mereu l-am admirat pentru felul cum munceşte pe teren şi pentru rezultatele făcute cu jucătoarele care mie mi-au plăcut mereu. Kuznetsova este una dintre preferatele mele. Am discutat cu Darren despre antrenor şi am ajuns la concluzia că vreau să încerc o perioadă cu Carlos.

Nu (n.r. dacă este pusă în pericol prezenţa la Fed Cup), este doar o oboseală. A fost o durere normală după atât de mult timp în care nu am jucat şi am jucat la un nivel foarte ridicat acest meci. Am resimţit şi după vreo 2-3 zile în care mi-a fost foarte greu.

(La ce simţi că mai ai de lucrat?) La tot! Trebuie să mă apuc de muncă şi să fiu foarte profesionistă. Poate mai mult decât înainte pentru că am o vârstă şi faptul că am stat atâta timp o să dăuneze, cred!”, a spus Simona Halep, pe aeroportul din Otopeni.

Următorul turneu la care ar putea participa Simona Halep

S-a aflat care ar fi următorul turneu la care ar putea participa Simona Halep, după cel de la Miami. Românca ar putea lua startul în turneul de 250 de puncte WTA de la Rouen, după cum anunţă presa din Franţa.

Simona Halep a revenit pe terenul de tenis, odată cu participarea la Miami. Românca a fost eliminată în primul tur de către Paula Badosa, după un meci de trei seturi. Turneul de la Rouen, care a trecut de la categoria WTA 125 la WTA 250 şi va avea loc între 13 şi 21 aprilie, şi-a dezvăluit joi line-up-ul, din care fac parte, între altele, Caroline Garcia, Mira Andreeva, Anastasia Pavliucenkova, Sloane Stephens, Karolina Pliskova şi Clara Burel. Organizatorii nu au făcut un anunţ în acest sens, însă românca ar fi “invitata ideală” pentru această competiţie, după cum au transmis francezii. “Dar avem o bănuială că un anunţ important ar putea fi făcut în curând pentru a sărbători această primă ediţie. Simona Halep este invitata ideală pentru acest tip de turneu, deoarece românca, de la sfârşitul suspendării, este în căutare de meciuri şi de încredere, iar clasamentul ei nu îi permite accesul la cele mai mari turnee din circuit. Vom afla în curând dacă We Love Tennis a avut sau nu intuiţie…”, notează welovetennis.fr.

