“Mama, ar trebui să joci cu Venus”. Dezvăluirea făcută de Serena Williams

Serena Williams dezvăluie că fiica sa a inspirat reunirea ei la dublu cu Venus Williams, Olympia exprimându-şi dorinţa de a o vedea pe mama sa făcând din nou echipă cu Venus.

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Chiar înainte ca Serena să-şi anunţe revenirea în tenis, una dintre cele mai populare teorii era că dorea să joace la dublu alături de Venus. Iar marţi, acest lucru a devenit realitate, după ce iconicul duo american a primit un wildcard pentru tabloul principal de la Wimbledon.

“Mama, ar trebui să joci cu Venus”

Vestea a fost anunţată chiar înainte ca Serena să intre pe teren pentru meciul din prima rundă la dublu de la Berlin.

Din păcate pentru deţinătoarea a 23 de titluri de Grand Slam, ea şi Karolina Muchova nu au reuşit să-şi înceapă colaborarea într-un mod triumfător, Giuliana Olmos şi Erin Routliffe impunându-se cu 6-4, 6-4.

După eliminarea de la dublu de la Berlin, fosta nr. 1 mondial a vorbit cu presa. Fără să surprindă pe nimeni, a fost întrebată imediat despre colaborarea cu sora sa, Venus, la Wimbledon.