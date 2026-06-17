“Mama, ar trebui să joci cu Venus”. Dezvăluirea făcută de Serena Williams

Serena Williams dezvăluie că fiica sa a inspirat reunirea ei la dublu cu Venus Williams, Olympia exprimându-şi dorinţa de a o vedea pe mama sa făcând din nou echipă cu Venus.
Chiar înainte ca Serena să-şi anunţe revenirea în tenis, una dintre cele mai populare teorii era că dorea să joace la dublu alături de Venus. Iar marţi, acest lucru a devenit realitate, după ce iconicul duo american a primit un wildcard pentru tabloul principal de la Wimbledon.
“Mama, ar trebui să joci cu Venus”
Vestea a fost anunţată chiar înainte ca Serena să intre pe teren pentru meciul din prima rundă la dublu de la Berlin.
Din păcate pentru deţinătoarea a 23 de titluri de Grand Slam, ea şi Karolina Muchova nu au reuşit să-şi înceapă colaborarea într-un mod triumfător, Giuliana Olmos şi Erin Routliffe impunându-se cu 6-4, 6-4.
După eliminarea de la dublu de la Berlin, fosta nr. 1 mondial a vorbit cu presa. Fără să surprindă pe nimeni, a fost întrebată imediat despre colaborarea cu sora sa, Venus, la Wimbledon.
„Păi, cred că va fi distractiv. Fiica mea, Olympia, mi-a spus că ar trebui să joc cu Venus. Ea are întotdeauna dreptate. Îmi zice: «Mama, ar trebui să joci cu Venus». E foarte serioasă, foarte deşteaptă. E foarte înţeleaptă. I-am răspuns: «Bine, Olympia, o să vedem dacă putem face asta»”, a povestit jucătoarea în vârstă de 44 de ani la Berlin.
Prima fiică a Serenei, Olympia, s-a născut în septembrie 2017, iar Adira River Ohanian a venit pe lume în august 2023.
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