Nick Kyrgios a câștigat „Bătălia sexelor” cu Aryna Sabalenka. Succes clar pentru australian - Antena Sport

Nick Kyrgios a câștigat „Bătălia sexelor" cu Aryna Sabalenka. Succes clar pentru australian

Nick Kyrgios a câștigat „Bătălia sexelor" cu Aryna Sabalenka. Succes clar pentru australian

Nick Kyrgios a câștigat „Bătălia sexelor” cu Aryna Sabalenka. Succes clar pentru australian

Viviana Moraru Publicat: 28 decembrie 2025, 19:38

Nick Kyrgios a câștigat Bătălia sexelor” cu Aryna Sabalenka. Succes clar pentru australian

Nick Kyrgios și Aryna Sabalenka, în „Bătălia sexelor”/ Profimedia

Nick Kyrgios a câștigat „Bătălia sexelor” cu Aryna Sabalenka. Fostul finalist de la Wimbledon s-a impus cu scorul de 6-3, 6-3 în duelul disputat duminică, la Dubai. 

Partida a început cu un moment spectaculos oferit de Aryna Sabalenka. Liderul WTA a intrat în arenă îmbrăcată într-un sacou argintiu, dansând pe piesa „Gonna Fly Now”, celebră din seria Rocky. 

Nick Kyrgios a câștigat „Bătălia sexelor” cu Aryna Sabalenka 

În primul set, Nick Kyrgios a fost primul care a reușit să facă break. Ambii jucători și-au pierdut următoarele două servicii, însă australianul și-a adjudecat în cele din urmă prima manșă, scor 6-3. 

În setul secund, Aryna Sabalenka a condus cu 3-1, însă a cedat următoarele cinci game-uri în favoarea lui Kyrgios. Australianul și-a făcut serviciul la scorul de 5-3 și a câștigat astfel „Bătălia sexelor” cu liderul WTA. 

„A fost un nivel excelent, Nick a avut un serviciu excelent. Cred că data viitoare îi voi cunoaște slăbiciunile și va fi un alt meci. Iubesc revanșele și mi-ar plăcea să jucăm din nou. Să joci împotriva unui băiat e un tenis diferit, trebuie să mă recuperez în următoarele zile. Acum sunt pregătită pentru următorul sezon, să aduc bucurie celor care mă susțin. 

(N.r. Despre intrare) Aveam o altă idee, dar nu am avut timp să o pregătesc. Dar și asta a fost ideea mea, a mea și a echipei mele, îmi place să mă distrez”, a declarat Aryna Sabalenka, conform digisport.ro, după meciul pierdut cu Nick Kyrgios 

„A fost un meci foarte dur, e o câștigătoare de Grand Slam-uri. Nu știam la ce să mă aștept. A pus presiune mereu, a avut lovituri dure. Mi-ar plăcea să jucăm din nou. Aryna e o campioană, o luptătoare, dar și pentru mine a fost o ocazie bună să revin pe teren”, a spus și Nick Kyrgios. 

Fiecare jucător a primit un singur serviciu, iar partea de teren a Sabalenkăi a fost cu 9% mai mică, după ce organizatorii turneului Evolve au declarat că datele arată că jucătoarele se mişcă în medie cu 9% mai lent decât colegii lor masculini. 

