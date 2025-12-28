Nick Kyrgios a câștigat „Bătălia sexelor” cu Aryna Sabalenka. Succes clar pentru australian - Antena Sport

Nick Kyrgios a câștigat „Bătălia sexelor” cu Aryna Sabalenka. Fostul finalist de la Wimbledon s-a impus cu scorul de 6-3, 6-3 în duelul disputat duminică, la Dubai.

Partida a început cu un moment spectaculos oferit de Aryna Sabalenka. Liderul WTA a intrat în arenă îmbrăcată într-un sacou argintiu, dansând pe piesa „Gonna Fly Now”, celebră din seria Rocky.

În primul set, Nick Kyrgios a fost primul care a reușit să facă break. Ambii jucători și-au pierdut următoarele două servicii, însă australianul și-a adjudecat în cele din urmă prima manșă, scor 6-3.

În setul secund, Aryna Sabalenka a condus cu 3-1, însă a cedat următoarele cinci game-uri în favoarea lui Kyrgios. Australianul și-a făcut serviciul la scorul de 5-3 și a câștigat astfel „Bătălia sexelor” cu liderul WTA.

„A fost un nivel excelent, Nick a avut un serviciu excelent. Cred că data viitoare îi voi cunoaște slăbiciunile și va fi un alt meci. Iubesc revanșele și mi-ar plăcea să jucăm din nou. Să joci împotriva unui băiat e un tenis diferit, trebuie să mă recuperez în următoarele zile. Acum sunt pregătită pentru următorul sezon, să aduc bucurie celor care mă susțin.