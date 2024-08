Novak Djokovic cere implementarea arbitrajului video în tenis. Apelul făcut de campionul olimpic: "Ridicol! Trăim în secolul 21!" - Antena Sport

„Aceasta cea mai mare realizare sportivă a mea”, a declarat tenismanul Novak Djokovic, la revenirea în Serbia, despre medalia de aur pe care a cucerit-o recent la Jocurile Olimpice de la Paris, informează presa internaţională.

„Aurul mult aşteptat. Am ajuns la aceste Jocuri fără trofeu şi eram accidentat. Mulţi au pus la îndoială calitatea jocului meu. Nu de multe ori am fost considerat favorit, însă am crezut în secret în victorie. Ştiam că este poate ultima mea şansă de a câştiga aurul. Fără falsă modestie, aceasta este cea mai mare realizare sportivă a mea şi port cu mândrie această medalie de aur pentru Serbia”, a declarat legenda tenisului de la balconul Palatului prezidenţial din Belgrad, potrivit agerpres.ro.

Novak Djokovic, deţinătorul recordului de trofee de Mare Şlem (24), l-a învins pe spaniolul Carlos Alcaraz în finala turneului olimpic de la Roland Garros.

Adresându-se publicului venit să-l întâmpine la Belgrad, Djokovic a spus: „Nu cred că vă daţi seama de puterea şi motivaţia pe care le transmiteţi fiecăruia dintre noi atunci când ieşim şi stăm în faţa voastră pe acest balcon. Pentru un sportiv sârb, este cea mai incredibilă emoţie care există. Încă o dată, mulţumesc. Trăiască Serbia!”.