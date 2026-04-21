Prezent luni la Gala Premiilor Laureus de la Madrid, Novak Djokovic, accidentat în prezent, a declarat că “speră” să fie pregătit pentru turneul de la Roland Garros.

Accidentat la umărul drept, Novak Djokovic, care nu a mai jucat de la eliminarea sa în optimile de finală ale turneului ATP Masters 1.000 de la Indian Wells, s-a retras de la Miami şi Monte Carlo, apoi de la Madrid, unde era aşteptat să joace.

Novak Djokovic: “Sper să fiu pregătit pentru Roland Garros”

“Madrid, din păcate, nu voi putea participa anul acesta. Îmi continui recuperarea cu scopul de a reveni curând”, a scris jucătorul cu 24 de titluri de Mare Şlem pe contul său de Instagram, acum câteva zile.

Deşi prezent la faţa locului, fostul număr unu mondial, care a asistat joi seară alături de Luka Doncic la meciul de baschet din Euroliga dintre Real Madrid şi Steaua Roşie Belgrad, nu este refăcut suficient după accidentare, după cum a confirmat luni pentru Eurosport cu ocazia Galei Premiilor Laureus, unde a fost una dintre gazde.

Vorbind într-o spaniolă perfectă, Djokovic a confirmat pentru Eurosport că are “o accidentare uşoară”, dar a spus că “speră” să fie “pregătit cel puţin” pentru Roland Garros. Prin urmare, revenirea sa, aşteptată la turneul ATP Masters 1.000 de la Roma în prima jumătate a lunii mai, pare puţin probabilă în acest moment.