Novak Djokovic: “Sper să fiu pregătit pentru Roland Garros”

Dan Roșu Publicat: 21 aprilie 2026, 16:55

Novak Djokovic, în timpul unui interviu - Profimedia Images

Prezent luni la Gala Premiilor Laureus de la Madrid, Novak Djokovic, accidentat în prezent, a declarat că “speră” să fie pregătit pentru turneul de la Roland Garros.

Accidentat la umărul drept, Novak Djokovic, care nu a mai jucat de la eliminarea sa în optimile de finală ale turneului ATP Masters 1.000 de la Indian Wells, s-a retras de la Miami şi Monte Carlo, apoi de la Madrid, unde era aşteptat să joace.

“Madrid, din păcate, nu voi putea participa anul acesta. Îmi continui recuperarea cu scopul de a reveni curând”, a scris jucătorul cu 24 de titluri de Mare Şlem pe contul său de Instagram, acum câteva zile.

Deşi prezent la faţa locului, fostul număr unu mondial, care a asistat joi seară alături de Luka Doncic la meciul de baschet din Euroliga dintre Real Madrid şi Steaua Roşie Belgrad, nu este refăcut suficient după accidentare, după cum a confirmat luni pentru Eurosport cu ocazia Galei Premiilor Laureus, unde a fost una dintre gazde.

Vorbind într-o spaniolă perfectă, Djokovic a confirmat pentru Eurosport că are “o accidentare uşoară”, dar a spus că “speră” să fie “pregătit cel puţin” pentru Roland Garros. Prin urmare, revenirea sa, aşteptată la turneul ATP Masters 1.000 de la Roma în prima jumătate a lunii mai, pare puţin probabilă în acest moment.

