Obiectivul foarte îndrăzneţ pe care şi l-a stabilit Simona Halep după revenirea în turnee: "Vreau să fiu acolo" - Antena Sport

”Săptămâna viitoare o să am primul meci pe zgură și sunt extrem de nerăbdătoare și sunt și foarte emoționată, în același timp. Nu știu ce va fi și cum va fi…”, a mai spus Simona Halep pentru sursa citată.

Simona Halep a mărturisit că a ajuns să fie testată anti-doping la 8 zile şi recunoaşte că s-a obişnuit să se trezească dimineaţa cu oamenii trimişi de Agenția Națională Anti-Doping.

„Nu am nimic împotrivă, să vină de câte ori doresc”

„Da, chiar am întârziat un pic pentru că am avut antidoping de dimineață, o testare care deja pot să spun că e în viața mea. În ultima perioadă, mai ales în 2022, am fost testată la opt zile.

Sunt testată mai des, dar și în trecut eram foarte testată. Nu am nimic împotrivă, să vină de câte ori doresc. Nu e ușor să dai de fiecare dată sânge și urină, dar aceasta este procedura și n-am nimic împotrivă.

Mă simt mai bine, de la zi la zi e mai bine și încerc să-mi regăsesc ritmul pe care îl aveam în trecut, dar e mai greu decât mă așteptam.

N-am crezut niciodată că va fi ușor, dar un pic cam prea greu. Voi fi răbdătoare și o să încerc să am încredere mai multă de la zi la zi”, mai declara Simona Halep, pentru sursa citată. Simona Halep a primit wild card pentru primul ei turneu de zgură de la revenire Simona Halep a primit wild card pentru primul ei turneu de zgură de la revenirea după suspendarea pentru dopaj. Federaţia portugheză a făcut anunţul oficial: Simona va participa la competiţia WTA 125 de la Oeiras, ce va avea loc săptămâna viitoare. Celelalte wild card-uri au ajuns la Kristina Mladenovic, Francisca Jorge şi Matilde Jorge, susţine cunoscutul jurnalist Jose Mergado. Astfel, Simo a ales o competiţie unde poate juca mai mult în vederea turneelor mari ce o aşteaptă, primul pe listă fiind WTA Madrid. Competiţia a apărut în calendarul WTA în 2021, atunci când Polona Hercog se impunea în finală, după abandonul Clarei Burel. Elisabetta Cocciaretto a câştigat în 2022, după un ultim act cu Viktoriya Tomova, 7-6, 2-6, 7-5. Anul trecut, Danka Kovinic o bătea în ultimul act pe Rebeka Masarova, 6-2, 6-2. Simona Halep a revenit recent în clasamentul WTA. Ea a jucat la Miami primul turneu de după decizia TAS. A câştigat primul set cu Paula Badosa, dar a pierdut meciul. Pentru participarea la Miami, Halep a primit 10 puncte WTA. Simona Halep are nevoie de wild card-uri pentru a juca în turnee după decizia TAS.

