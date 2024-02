Patrick Mouratoglou va antrena din nou, după ce şi-a asumat vina în procesul Simonei Halep! Cu ce star ATP va colabora - Antena Sport

Reclamă

„Sunt încântat să reiau lucrul cu Patrick. Cu el am obținut unele dintre cele mai mari triumfuri ale carierei mele de până acum și abia aștept să țintim împreună următoarele titluri majore. Mergând mai departe, am avut discuții bune despre cum ar trebui să se desfășoare colaborarea noastră și am convenit asupra unei configurații puternice, care creează cele mai bune condiții pentru performanța mea.

Se știe că sunt hotărât să câștig titluri de Grand Slam și să ajung pe primul loc în clasamentul mondial. Aceste obiective necesită echipa de coaching potrivită. Uneori trebuie să încerci o varietate de lucruri pentru a afla ce funcționează și ce nu. În ultimele luni, am învățat multe despre ceea ce funcționează pentru mine și cred că Patrick este cea mai bună persoană care să conducă echipa și să mă ajute să-mi ating obiectivele”, a transmis Holger Rune, conform tennismajors.com.

Holger Rune a fost pregătit de Boris Becker, până în urmă cu câteva săptămâni. Danezul a mai fost antrenat de Patrick Mouratoglou între octombrie 2022 şi august 2023, reuşind să cucerească în acea perioadă cel mai important trofeu al carierei, turneul Masters de la Paris, după o finală cu Novak Djokovic.

Fostul antrenor al Simonei Halep l-a făcut praf pe Patrick Mouratoglou

Fostul antrenor al Simonei Halep l-a făcut praf pe Patrick Mouratoglou. Artemon Apostu-Efremov este de părere că antrenorul francez a oferit declaraţii mult prea târziu în cazul de dopaj al româncei, şi acestea au fost cu jumătate de măsură, deoarece a declarat că doar se simte responsabil pentru ceea ce i se întâmplă acesteia.

„E clar: ea a căzut, cumva, într-o capcană. Eu, știind-o pe Simona, a fost, de-a lungul carierei, extrem de atentă la aceste detalii.

Declarația lui Mouratoglou a venit foarte târziu și a fost cu jumătate de măsură. Nu a spus: ‘sunt vinovat, îmi asum, echipa mea a greșit’, ci a zis că se simte responsabil. Ce e mai rău în situația asta e că va fi singura care va plăti. Oricum a plătit deja, timp de doi ani de zile. Cumva, Mouratoglou a reușit să se strecoare. Simona a rămas singură în fața reflectoarelor, pentru foarte mult timp”, a declarat Artemon Apostu-Efremov, conform sport.ro.

