România, la egalitate cu Paraguay, 1-1, după primele meciuri de simplu din Cupa Davis - Antena Sport

România, la egalitate cu Paraguay, 1-1, după primele meciuri de simplu din Cupa Davis

Tenis

România, la egalitate cu Paraguay, 1-1, după primele meciuri de simplu din Cupa Davis

Publicat: 7 februarie 2026, 10:44

România, la egalitate cu Paraguay, 1-1, după primele meciuri de simplu din Cupa Davis

Echipa de Cupa Davis a României / Facebook Federaţia Română de Tenis

Echipa masculină de tenis a României este la egalitate cu Paraguay, scor 1-1, după primele două meciuri de simplu din întâlnirea contând pentru play-off-ul Grupei Mondiale I a Cupa Davis, disputată la Asuncion.

Radu David Ţurcanu a adus primul punct pentru tricolori, impunându-se într-un meci intens şi echilibrat în faţa lui Alex Santino Núñez Vera, scor 6-1, 3-6, 7-6.

Paraguay – România 1-1, după primele două meciuri de simplu

În al doilea meci, Gabriel Gheţu a fost învins de principalul jucător al gazdelor, Daniel Vallejo, scor 6-1, 6-4.
Sâmbătă au loc meciurile:
Daniel Vallejo/Martin Antonio Vergara del Puerto – Mircea-Alexandru Jecan/Bogdan Pavel
Daniel Vallejo – Radu David Ţurcanu
Alex Santino Núñez Vera – Gabriel Gheţu.
